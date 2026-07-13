Investigación
Hallan el cadáver de una anciana de 78 años que llevaba un mes muerta en su casa en Palma
La Policía y los bomberos han acudido esta mañana al domicilio de la mujer, en La Soledat, tras ser alertados por los vecinos
Los bomberos y la Policía han encontrado esta mañana el cadáver de una anciana de 78 años que llevaba un mes muerta en su domicilio de la barriada de La Soledat, en Palma. Los vecinos han alertado de que llevaban semanas sin saber nada de la mujer, lo que ha movilizado a los servicios de emergencias. Los investigadores no han hallado signos externos de violencia en el cuerpo y, a la espera de la autopsia, todo apunta a una muerte por causas naturales.
El hallazgo se ha producido poco antes de las once de la mañana de este lunes en una vivienda situada en el número 10 de la calle Sant Damas, en La Soledat. La Policía Nacional ha recibido el aviso de los vecinos de que no veían a la moradora del piso desde hace aproximadamente un mes. De la vivienda salía además un desagradable olor, lo que ha encendido todas las alarmas.
Al lugar ha acudido una patrulla de la Policía, que ha solicitado la colaboración de los Bombers de Palma para abrir la puerta del domicilio. Tras franquearles el paso, los agentes han hallado el cadáver de la mujer en avanzado estado de descomposición. El óbito ha sido comunicado al juzgado de guardia de Palma y un médico forense se ha desplazado a la vivienda para examinar el cuerpo.
En el primer examen no se han encontrado señales de violencia, aunque el grupo de Homicidios de la Policía Nacional mantiene abierta la investigación. El cadáver ha sido trasladado el Instituto de Medicina Legal de Palma, donde en las próximas horas se practicará la autopsia para confirmar si, como parece, la anciana murió por causas naturales a mediados de junio sin que nadie la haya echado de menos hasta ahora.
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