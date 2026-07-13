Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerte hospital de IncaInforme FènixEclipse en MallorcaCaragolinsArena Playa de PalmaIncendio Los Gallardos
instagramlinkedin

Desalojan a seis personas por un incendio en tres fincas de Binissalem

Agentes de la Guardia Civil evacuaron a los afectados el pasado sábado

Una de las fincas afectadas por el incendio.

Una de las fincas afectadas por el incendio. / DM

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

Palma

Seis personas tuvieron que ser evacuadas el pasado fin de semana por un incendio que afectó a tres fincas ubicadas en el término municipal de Binissalem. La intervención se produjo el sábado, cuando una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico de Inca, que se encontraba de servicio en la zona, observó una columna de humo y los agentes se desplazaron hasta el lugar para auxiliar a las posibles víctimas.

En una nota de prensa, el instituto armado ha indicado hoy que, una vez confirmada la presencia del fuego, procedieron al desalojo de los vecinos y vehículos que aún permanecían en el interior de las viviendas. El incendio afectaba a varias fincas donde se encontraban estas seis personas, dos de ellas de avanzada edad.

Noticias relacionadas

Rápidamente evacuaron a todas ellas para garantizar su integridad física y evitar que quedaran atrapadas por el avance de las llamas. La actuación de la patrulla priorizó en todo momento la protección de las personas, además de facilitar la comunicación y el acceso de los bomberos, que posteriormente se hicieron cargo de las tareas de extinción y seguridad de la zona. "La rápida actuación de los agentes fue clave para contener la situación de alto riesgo y poner a salvo a los afectados sin lamentar daños personales", han resaltado desde la Guardia Civil.

TEMAS

  • Sociedad
  • Binissalem
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan el cadáver de una anciana de 78 años que llevaba un mes muerta en su casa en Palma
  2. La Guardia Civil investiga a un conductor de 19 años por circular de forma temeraria por la Vía de Cintura
  3. Condenado un vigilante por robar dinero 29 veces de un furgón blindado en Palma
  4. La jueza dice que el Ico «es un peligro para cualquiera que se cruce con él»
  5. Un incendio en una finca cerca de Son Sardina obliga a cerrar el metro de Palma durante más de cuatro horas
  6. La empresa de logística afectada por el incendio de cinco camiones en Mercapalma tasa los daños en 800.000 euros
  7. Encuentran el cadáver de un vecino en el interior de un coche en el puerto de Andratx
  8. Un obrero de 36 años, herido muy grave al precipitarse de cuatro metros en el polideportivo de Valldemossa

Desalojan a seis personas por un incendio en tres fincas de Binissalem

Desalojan a seis personas por un incendio en tres fincas de Binissalem

Declarado un incendio forestal de gravedad 0 en Son Creus, en Bunyola

Declarado un incendio forestal de gravedad 0 en Son Creus, en Bunyola

Un anciano de 95 años recibe una brutal paliza durante un robo en su casa en Alcúdia

Un anciano de 95 años recibe una brutal paliza durante un robo en su casa en Alcúdia

Una mujer, en estado crítico tras precipitarse de un cuarto piso en Palma

Una mujer, en estado crítico tras precipitarse de un cuarto piso en Palma

Piden nueve años de prisión por una agresión sexual a una joven con discapacidad en Son Servera

Dos detenidos por violar con sumisión química a su compañera de piso en s'Arenal

Dos detenidos por violar con sumisión química a su compañera de piso en s'Arenal

Tres detenidos al ser sorprendidos 'in fraganti' cuando intentaban robar en una casa en sa Pobla

Tres detenidos al ser sorprendidos 'in fraganti' cuando intentaban robar en una casa en sa Pobla

Hallan el cadáver de una anciana de 78 años que llevaba un mes muerta en su casa en Palma

Hallan el cadáver de una anciana de 78 años que llevaba un mes muerta en su casa en Palma
Tracking Pixel Contents