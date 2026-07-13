Desalojan a seis personas por un incendio en tres fincas de Binissalem
Agentes de la Guardia Civil evacuaron a los afectados el pasado sábado
Seis personas tuvieron que ser evacuadas el pasado fin de semana por un incendio que afectó a tres fincas ubicadas en el término municipal de Binissalem. La intervención se produjo el sábado, cuando una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico de Inca, que se encontraba de servicio en la zona, observó una columna de humo y los agentes se desplazaron hasta el lugar para auxiliar a las posibles víctimas.
En una nota de prensa, el instituto armado ha indicado hoy que, una vez confirmada la presencia del fuego, procedieron al desalojo de los vecinos y vehículos que aún permanecían en el interior de las viviendas. El incendio afectaba a varias fincas donde se encontraban estas seis personas, dos de ellas de avanzada edad.
Rápidamente evacuaron a todas ellas para garantizar su integridad física y evitar que quedaran atrapadas por el avance de las llamas. La actuación de la patrulla priorizó en todo momento la protección de las personas, además de facilitar la comunicación y el acceso de los bomberos, que posteriormente se hicieron cargo de las tareas de extinción y seguridad de la zona. "La rápida actuación de los agentes fue clave para contener la situación de alto riesgo y poner a salvo a los afectados sin lamentar daños personales", han resaltado desde la Guardia Civil.
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