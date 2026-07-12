Seis años y medio de cárcel por atracos a mujeres en paradas de bus de Palma

Un hombre ha sido condenado a seis años y medio de cárcel por dos violentos atracos a mujeres en paradas de autobús de Palma. El acusado propinó puñetazos y patadas a las víctimas, causándoles graves lesiones, para apoderarse de sus teléfonos móviles. Las afectadas tuvieron que recibir asistencia médica, pues sufrieron fracturas y hematomas. El acusado cometió también dos robos en vehículos y sustrajo un teléfono a un hombre que dormía en la calle. En una vista celebrada esta semana en un juzgado de lo penal, el hombre reconoció su implicación y se declaró autor de seis delitos de robo con violencia, robo con fuerza y lesiones tras alcanzar un acuerdo de conformidad con el fiscal. Deberá indemnizar a los afectados con 3.248 euros.

El procesado actuó en las navidades de 2025. En la medianoche del 26 de diciembre, aprovechó que un hombre estaba dormido en plena calle cerca de la plaza de las Columnas para quitarle un teléfono móvil valorado en 160 euros y las llaves de su coche, un Citroën C3. El acusado dañó el sistema de arranque del turismo y se puso a dormir dentro. Fue sorprendido a la mañana siguiente en el automóvil por la Policía.

A las dos y cuarto de la tarde, se acercó a una mujer que estaba en una parada de autobús en la calle Felicià Fuster. Intentó quitarle el teléfono móvil y cuando la víctima se resistió, empezó a forcejear con ella, la tiró al suelo de un empujón y le dio varios puñetazos en la cabeza. La amenazó y consiguió arrebatarle un iPhone 17 Pro, tasado en 1.055 euros, y una tarjeta de transporte.

El joven cometió otro atraco similar a las seis de la madrugada del 27 de diciembre. Abordó por sorpresa a una mujer que estaba en una parada de autobús en la calle Manacor y le quitó el móvil. La víctima empezó a gritar y se enfrentó a él, pero el delincuente le dio puñetazos, una patada y varios golpes con el teléfono, al tiempo que lanzaba expresiones amenazadoras. Logró así hacerse con el terminal, un Xiaomi valorado en 200 euros.

La perjudicada sufrió fractura de los huesos nasales y contusiones en la cabeza y la boca. Tuvo que ser atendida en un hospital y precisó varios puntos de sutura.

Horas después, forzó la puerta de un coche en la calle Francesc Barceló i Combis y se llevó documentación, una mochila, una gafas de sol, herramientas, ropa y otros efectos. Además, manipuló el sistema eléctrico y trató de llevarse la radio, causando cuantiosos daños.

La Policía Nacional abrió una investigación tras esta oleada de robos y atracos y el pasado 7 de febrero consiguió detener al acusado, que permanece desde entonces en prisión provisional. La Fiscalía le imputó dos delitos de robo con violencia, otros dos de robo con fuerza y dos más de lesiones. Reclamó por ellos penas que sumaban 14 años de cárcel.

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El ministerio público rebajó su petición tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la defensa, al que el joven dio el visto bueno. Finalmente se apreció una atenuante de toxifrenia, al considerar probado que el acusado cometió los robos por su adicción a las drogas. En la vista oral, el acusado se declaró autor de todos los delitos y aceptó penas que suman seis años y medio de prisión, así como indemnizaciones para las víctimas.