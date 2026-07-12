Los robos de motos se disparan en Palma con 80 detenciones en lo que va de año

El robo de motocicletas se ha disparado este año en Palma. La Policía Nacional ha detectado un importante incremento del número de sustracciones de este tipo de vehículos en las calles de la ciudad y ha reforzado la vigilancia en varios barrios de la ciudad, una medida que ha permitido arrestar desde enero a unas 80 personas.

Entre las últimas actuaciones está la detención de dos menores de edad que fueron sorprendidos el pasado miércoles de madrugada. Los adolescentes iban encapuchados y estaban intentando robar una motocicleta en la zona de Arxiduc. Un testigo los descubrió y alertó a la Policía Nacional. Varias patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) acudieron al lugar y los dos jóvenes emprendieron entonces la huida a la carrera. Los agentes los persiguieron y consiguieron interceptarlos.

El testigo contó que había visto a los sospechosos manipulando la motocicleta y que días atrás les observó forzando coches en las inmediaciones. Los agentes comprobaron que la motocicleta presentaba daños, con los cables del sistema de arranque sueltos y todo preparado para poder arrancarlos. Los policías localizaron a pocos metros de allí una motocicleta encendida con dos cascos encima, vehículo que figuraba como sustraído.

Una vez realizadas las gestiones, los policías descubrieron que los menores habían llegado al lugar a bordo de la motocicleta robada. El chico que la conducía no tiene ningún permiso. Los agentes entregaron la motocicleta a su propietario y trataron de localizar al dueño del vehículo que estaban manipulando para sustraerlo. Uno de los jóvenes llevaba una herramienta pelacables, que fue intervenida junto con los cascos y los pasamontañas. Los agentes procedieron a la detención de los dos menores.

Consejos de seguridad y recomendaciones

La Policía Nacional destaca la importancia de adoptar medidas básicas de seguridad para prevenir las sustracciones de motocicletas y ciclomotores. El número de robos de este tipo de vehículos se ha incrementado este año en Palma y la Policía Nacional ha aumentado las investigaciones y las patrullas y dispositivos en varios barrios de la ciudad, que han permitido detener a cerca de 80 personas.

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La Policía recomienda utilizar sistemas antirrobo o alarmas. Además del bloqueo de la dirección propia del vehículo, señala que es necesario combinarla con sistemas externos de seguridad como candados de disco, pitones o cadenas ancladas a elementos fijos en la calle. También recomienda aparcar en zonas iluminadas y visibles, con tránsito de peatones o cerca de cámaras de seguridad que puedan disuadir a los delincuentes. Es aconsejable además no dejar debajo del asiento la documentación o efectos de valor, así como realizar pequeñas marcas discretas para identificar el vehículo o registrar el número de bastidor. En caso de estacionar en garajes, hay que asegurarse que la puerta se cierra completamente al entrar y salir para evitar el acceso a personas ajenas.