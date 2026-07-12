Narcotráfico
Prisión para cinco de los diez detenidos en la operación antidroga en Manacor
La Policía se ha incautado de un kilo de cogollos y 550 plantas de marihuana, 40 gramos de cocaína y 27.500 euros en efectivo
Cinco de los diez detenidos en la operación antidroga llevada a cabo esta semana en Manacor han ingresado en prisión por orden judicial, según han informado fuentes policiales. El operativo ha permitido intervenir un kilo de cogollos y 550 plantas de marihuana, 40 gramos de cocaína y 27.500 euros en efectivo, además de desmantelar varios puntos de venta de estupefacientes.
La Operación Brooks culminó el pasado jueves, cuando los agentes irrumpieron en varios domicilios de forma simultánea tras semanas de investigaciones. Algunas de estas viviendas servían como puntos de venta o de almacenamiento o, simplemente, era las viviendas de los traficantes.
En los registros intervinieron un kilo de cogollos de marihuana, más de 27.500 euros en efectivo, joyas y útiles para la venta y distribución de sustancias estupefacientes, como una báscula de grandes dimensiones y cinco pequeñas de precisión. Además, los policías se incautaron de más de 40 gramos de cocaína. Según los investigadores, la banda vendía 50 gramos de esta droga cada día. También fueron halladas tres plantaciones de marihuana con 550 ejemplares en total.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un incendio de dos camiones tráiler en Mercapalma causa una gran cortina de humo y pone en alerta al aeropuerto de Palma
- Muere un hombre tras ahogarse en la playa de es Trenc
- El Ico apuñala a un hombre y arrastra y corta a la fuerza el pelo a su mujer con un cuchillo en Son Banya
- La Guardia Civil investiga a un conductor de 19 años por circular de forma temeraria por la Vía de Cintura
- El padre tras retener a su hijo en Polonia: «No quiero que el niño vuelva a Mallorca»
- Condenado un vigilante por robar dinero 29 veces de un furgón blindado en Palma
- La jueza dice que el Ico «es un peligro para cualquiera que se cruce con él»
- El fuego en Mercapalma obliga al desalojo de Son Banya