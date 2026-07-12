Prisión para cinco de los diez detenidos en la operación antidroga en Manacor

Cinco de los diez detenidos en la operación antidroga llevada a cabo esta semana en Manacor han ingresado en prisión por orden judicial, según han informado fuentes policiales. El operativo ha permitido intervenir un kilo de cogollos y 550 plantas de marihuana, 40 gramos de cocaína y 27.500 euros en efectivo, además de desmantelar varios puntos de venta de estupefacientes.

La Operación Brooks culminó el pasado jueves, cuando los agentes irrumpieron en varios domicilios de forma simultánea tras semanas de investigaciones. Algunas de estas viviendas servían como puntos de venta o de almacenamiento o, simplemente, era las viviendas de los traficantes.

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En los registros intervinieron un kilo de cogollos de marihuana, más de 27.500 euros en efectivo, joyas y útiles para la venta y distribución de sustancias estupefacientes, como una báscula de grandes dimensiones y cinco pequeñas de precisión. Además, los policías se incautaron de más de 40 gramos de cocaína. Según los investigadores, la banda vendía 50 gramos de esta droga cada día. También fueron halladas tres plantaciones de marihuana con 550 ejemplares en total.