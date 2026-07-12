La Policía sorprende a dos hombres haciendo un enganche ilegal en un poste eléctrico de alta tensión en Palma

La Policía Local de Palma ha imputado a dos hombres españoles de 32 y 43 años que fueron sorprendidos cuando realizaban un enganche ilegal de un poste eléctrico de alta tensión a un edificio de viviendas. Los acusados trabajaban sin ninguna medida de seguridad para conectar el suministro al domicilio de uno de ellos. Están acusados de un delito leve de defraudación de fluido eléctrico y otro de daños.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves a las siete de la tarde. La base del 092 comisionó a una dotación de la USEI (Unidad de Seguridad Integral) tras recibir el aviso ciudadano de que dos personas se encontraban alterando de forma sospechosa el cableado eléctrico de la zona. Los agentes localizaron a uno de los implicados sobre una escalera de obra mientras manipulaba directamente el cuadro de luces de un poste de electricidad exterior. El otro hombre fue sorprendido en el interior del edificio desmontando el contador general de la finca, espacio en el cual intentó ocultarse al percatarse de la presencia de las fuerzas de seguridad.

Tras las indagaciones iniciales de los policías, uno de los implicados alegó estar realizando una reparación particular debido a la falta de suministro en su vivienda, mientras que el segundo reconoció que iba a percibir una remuneración económica de 100 euros por efectuar dicha conexión clandestina.

La inspección ocular reveló que el contador general estaba completamente desmontado, con el precinto oficial fracturado, los fusibles retirados y los portafusibles gravemente manipulados. Asimismo, los implicados ya habían dispuesto una nueva línea de cableado para enlazar de manera ilícita el cuadro del edificio con el poste de suministro público.

La actuación se desarrolló bajo un escenario de alto riesgo, dado que ninguno de los investigados utilizaba equipos de protección individual ni disponía de titulación o certificación técnica que los acreditase para trabajos eléctricos, poniendo en grave peligro su propia integridad física. Ante el evidente riesgo eléctrico y de seguridad, la Policía Local gestionó de manera urgente a través de la central de comunicaciones la intervención de los servicios técnicos de la empresa distribuidora de electricidad, cuyos operarios acudieron para deshabilitar el enganche ilegal y subsanar los desperfectos ocasionados.

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El operativo concluyó con la confección del correspondiente informe remitido tanto a la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia como a la Policía Nacional.