Investigación
La Policía concluye que el incendio de Mercapalma fue provocado por el sobrecalentamiento de un camión
La investigación apunta a un exceso de temperatura en el sistema de frenos de uno de los vehículos
La Policía Nacional ha concluido que el incendio declarado el pasado lunes en Mercapalma, que arrasó varios camiones, tuvo un origen accidental. Los investigadores del grupo de Atracos de la Jefatura Superior de Policía apuntan al sobrecalentamiento de los frenos de uno de los vehículos como origen del siniestro.
Según ha informado hoy la Policía Nacional, tras una exhaustiva inspección técnico-ocular y el análisis de los indicios recogidos en el lugar de los hechos, los investigadores han podido reconstruir lo ocurrido. Las pesquisas han determinado, a falta del informe final, que un camión tipo tráiler sufrió un severo sobrecalentamiento en el sistema de frenado durante la marcha. Esta anomalía mecánica provocó una transferencia térmica extrema hacia las cubiertas de los neumáticos, aumentando su temperatura a niveles críticos.
Una vez que el conductor estacionó el vehículo en la zona de aparcamiento habilitada, el calor acumulado en las ruedas entró en contacto directo con la maleza y la vegetación seca acumulada en la parte posterior de la plaza de parking. Las altas temperaturas de los neumáticos, sumadas a las condiciones del terreno, actuaron como foco de ignición, iniciándose el fuego justo detrás del remolque del camión y propagándose con rapidez.
La investigación ha descartado cualquier intencionalidad o naturaleza criminal en el origen del siniestro, ha añadido la Policía.
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