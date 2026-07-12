Dos motoristas, heridos al chocar contra un coche en Algaida

Dos motoristas resultaron heridos ayer por la tarde al cochar sus vehículos contre un coche en la carretera que une Algaida y Santa Eugènia. Las víctimas fueron trasladadas a centros sanitarios, una de ellos en estado grave. La Guardia Civil ha abierto una investigación para aclarar la causa del siniestro.

El accidente, según han informado fuentes de los servicios de emergencias, ocurrió hacia las seis y media de la tarde en la carretera MA-3100, a la altura del Camí Vell de Pina. Dos motocicletas colisionaron frontalmente contra un turismo. Al lugar acudieron patrullas de la Policía Local de Algaida y de la Guardia Civil de Tráfico, varias ambulancias y voluntarios de Protección Civil.

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La carretera quedó cortada y el tráfico tuvo que ser desviado por rutas alternativas hasta que las víctimas fueron evacuadas y los operarios de Carreteras del Consell de Mallorca y varias grúas retiraron los restos de los vehículos implicados en el choque.