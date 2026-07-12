Un hombre, herido grave al ser apuñalado en el cuello en Capdepera

Un hombre de 32 años ha resultado herido grave al recibir varias puñaladas en el cuello en Capdepera. La víctima ha acudido al centro de salud de la localidad, desde donde ha sido evacuada en helicóptero a Son Espases. La Guardia Civil investiga lo ocurrido.

Los hechos han ocurrido poco después del mediodía de este domingo, según ha informado el 061. Un hombre se ha presentado en el cento de salud de Capdepera con varias heridas de arma blanca en el cuello. Según ha explicado, ha sufrido una agresión durante una pelea.

Los sanitarios han atendido a la víctima y han alertado al 061, que ha enviado una UVI móvil al lugar. Finalmente, se ha activado un helicóptero medicalizado para trasladarlo directamente a Son Espases, donde se había activado el código politrauma para atenderle de manera urgente.

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La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer en qué circunstancias se ha producido la agresión.