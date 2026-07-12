Se derrumba parte de la cubierta de una antigua destilería en Llucmajor sin causar heridos
El suceso no ha causado heridos
Los Bombers de Mallorca han intervenido este domingo por la mañana en el derrumbe de parte de la cubierta de una antigua destilería situada en el municipio de Llucmajor, un suceso que no ha causado heridos.
El aviso ha sido recibido sobre las 10.00 horas y hasta el lugar, en las calles Constitució y de l'Esplai, se han desplazado dotaciones del parque de Llucmajor, además de un sargento y el jefe operativo del cuerpo de bomberos.
Los equipos de emergencias han inspeccionado la zona tras el colapso del techo con el fin de garantizar la seguridad del inmueble y descartar riesgos adicionales. Según han informado los Bomberos de Mallorca, el derrumbe no ha provocado daños personales y, por el momento, se desconocen las causas del derrumbe.
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