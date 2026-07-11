La Policía Nacional detiene a un menor por dos violentos robos en Palma

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un menor de edad por cometer dos violentos robos. El adolescente, que actuó junto a otro joven, agredió a un hombre para robarle una cadena y a otro menor para quitarle el teléfono móvil. Está acusado además de allanamiento de morada, ya que en su huida se coló sin permiso en el domicilio de una mujer.

El pasado miércoles, hacia las diez y media de la mañana, un hombre fue asaltado en la calle Aragó, en Palma. Un testigo alertó a la Policía de que dos menores de edad habían pegado un tirón a la víctima y habían huido de la zona. El perjudicado se había marchado y a un centro médico para ser atendido, ya que había recibido un puñetazo.

La patrulla recabó las características de los delincuentes y la difundieron al resto de unidades que estaban de servicio. Una de ellas localizó a un joven en el barrio de La Soledad. El sospechoso huyó al percatarse de la presencia policial y se metió en un edificio.

Una mujer salió poco después a uno de los balcones de la finca pidiendo ayuda. Contó a los policías que habían aporreado a la puerta y, pensando que era su vecina, la abrió. Descubrió entonces que se trataba de un joven al que no conocía de nada. El intruso le dijo que le estaban persiguiendo y se coló en su vivienda sin permiso de la moradora, que se quedó bloqueada y atemorizada.

Los agentes encontraron al acusado en la cocina. Reconoció que había cometido el atraco de la calle Aragó junto a un amigo suyo y aseguró que había vendido la joya. El menor llevaba en su bolsillo 300 euros en billetes, que fueron intervenidos. El adolescente quedó detenido por delitos de robo con violencia y allanamiento de morada.

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El Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Centro de la Policía Nacional se hizo caso cargo de las pesquisas y comprobó que el menor estaba siendo buscado por otro robo con violencia cometido el pasado 21 de abril. El atraco se produjo en un parque del barrio de es Rafal, donde dos jóvenes se acercaron a un menor y le arrebataron el teléfono móvil tras darle un puñetazo y tirarlo al suelo.