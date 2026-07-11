Investigación
Muere en el hospital el trabajador que sufrió una caída en el polideportivo de Valldemossa
La víctima sufrió lesiones muy graves al precipitarse desde una altura de cuatro metros el pasado martes
El trabajador que el pasado martes sufrió una caída durante unas obras en el polideportivo de Valldemossa ha fallecido en el hospital Son Espases, según han confirmado fuentes policiales. La víctima, de 36 años, se precipitó al vacío al ceder el tejado en el que estaba trabajando con un compañero. La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer las causas del accidente laboral.
Los hechos ocurrieron hacia las cuatro y medio de la tarde del pasado martes. La víctima y otro operario estaban colocando hormigón y tejas para revestir el tejado de la instalación municipal y evitar filtraciones de agua al interior. De pronto, el suelo cedió, se abrió un gran agujero y el obrero se precipitó al vacío.
Al lugar acudieron una UVI móvil del Ib-salut y agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil. Los efectivos sanitarios comprobaron que el hombre no tenía constantes vitales. Consiguieron reanimarlo y lo trasladaron a Son Espases, en cuya UCI quedó ingresado en estado crítico. El hombre no ha podido recuperarse de las lesiones sufridas y ayer falleció.
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