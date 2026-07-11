En Sant Josep
Muere ahogado tras lanzarse por un tobogán en la piscina de un hotel de Ibiza
Los servicios de emergencia y los primeros presentes intentaron reanimar al hombre, de 60 años, sin éxito
Nuria García Macias
Un hombre de 60 años ha fallecido este sábado tras sufrir un ahogamiento en la piscina en un hotel de Cala Tarida, en el municipio ibicenco de Sant Josep, según ha informado el servicio de emergencias 061.
El aviso ha entrado a las 11.29 horas, cuando los servicios de emergencias han recibido una llamada que alertaba de que un cliente había quedado inconsciente en la piscina después de lanzarse por un tobogán. Hasta el lugar se han desplazado una UVI móvil, un Vehículo de Intervención Rápida (VIR), una unidad de Soporte Vital Básico, efectivos de la Policía y un vehículo de logística.
Las primeras personas presentes en la zona han iniciado las maniobras de reanimación cardiopulmonar antes de la llegada de los equipos sanitarios, que también han utilizado un desfibrilador e intentado estabilizar al paciente.
Pese a todos los esfuerzos de los profesionales sanitarios, el hombre no ha podido superar el episodio y los facultativos han confirmado su fallecimiento en el lugar.
Fuente: Diario de Ibiza
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