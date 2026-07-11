Diez detenidos en una operación antidroga en Manacor

La Policía Nacional ha detenido a diez personas en una operación antidroga en Manacor. La investigación ha permitido intervenir un kilo de cogollos y 550 plantas de marihuana, 40 gramos de cocaína y 27.500 euros en efectivo. Los sospechosos están acusados de tráfico de drogas pertenencia a grupo criminal y defraudación de fluido eléctrico.

Los agentes de la Brigada Local de Policía Judicial de la Policía Nacional de Manacor llevaban meses investigando a esta banda de traficantes, en un dispositivo bautizado como Operación Brooks. Los policías recabaron información sobre un grupo de personas que se dedicaba a la venta de cocaína y marihuana en el municipio.

El pasado jueves, hacia las cinco y media de la madrugada, los agentes irrumpieron tres domicilios de forma simultánea. Algunas de estas viviendas servían como puntos de venta o de almacenamiento o, simplemente, era las viviendas de los traficantes.

Tres plantaciones

En los registros intervinieron un kilo de cogollos de marihuana, más de 27.500 euros en efectivo, joyas y útiles para la venta y distribución de sustancias estupefacientes, como una báscula de grandes dimensiones y cinco pequeñas de precisión. Además, los policías se incautaron de más de 40 gramos de cocaína. Según los investigadores, la banda vendía 50 gramos de esta droga cada día. También fueron halladas tres plantaciones de marihuana con 550 ejemplares en total.

En uno de los inmuebles había una puerta blindada, por lo que fue necesaria la intervención de efectivos del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), llegados desde la península. Además de los agentes de la Brigada Local de Policía Judicial, participaron en el dispositivo policías nacionales de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana y de la Brigada Local de Extranjería. A estos, se sumaron agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Guías Caninos y de Medios Aéreos que se desplazaron desde Palma.

La operación se ha saldado con la detención diez personas como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. A los detenidos que se les relaciona con las plantaciones de marihuana también se les imputa un delito de defraudación del fluido eléctrico.

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Denuncias anónimas

La Policía recuerda que la ciudadanía puede colaborar para erradicar cualquier actividad delictiva relacionada con el tráfico de drogas denunciándolo de forma anónima a través del correo antidroga@policia.es o a través de la página web www.policia.es donde existe un apartado específico para ello. También pueden denunciarlo directamente contactando con los Delegados de Participación Ciudadana o a través del 091.