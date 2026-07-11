Dos detenidos por robar a los bañistas en la playa de Can Pere Antoni

La Policía Local de Palma ha detenido a dos jóvenes argelinos de 26 y 27 años por robar a los bañistas en la playa de Can Pere Antoni.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves, hacia las tres y media de la madrugada. Un ciudadano pidió ayuda a una patrulla motorizada del Grup d'Actuació Preventiva (GAP), que realizaba labores de vigilancia en la calle Joan Maragall. El testigo alertó de que varios individuos que se desplazaban en patinete eléctrico estaban robando al descuido los objetos personales de las personas que estaban en la playa.

Al acercarse al lugar, los policías se coordinaron para cubrir el mayor espacio público posible. Uno de los agentes vio en el carril bici de la calle Felicià Fuster a dos personas a bordo de patinete cuyas características coincidían con la descripción facilitada por el testigo. El funcionario los interceptó y pidió apoyo a su compañero, que acudió al lugar.

Dinero y efectos recuperados por los agentes. / POLICÍA LOCAL DE PALMA

Al cachear a los sospechosos, los policías encontraron ocultos entre sus ropas diversos dispositivos electrónicos de alta gama -entre ellos un teléfono móvil de última generación, una cámara fotográfica, cargadores portátiles y auriculares inalámbricos-, así como dinero en efectivo en euros y libras esterlinas. En los alrededores hallaron, tras una valla, dos bolsos que contenían documentación y más pertenencias de las víctimas.

El GAP atendió en el mismo lugar del suceso a tres jóvenes turistas que denunciaron haber sufrido un robo mientras estaban en la playa. Los perjudicados identificaron todos los objetos intervenidos a los acusados, valorados en más de 400 euros.

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Los agentes detuvieron a los dos jóvenes por un presunto delito de hurto. Ambos fueron trasladados a comisaría y traspasados después a la Policía Nacional.