Condenado un vigilante por robar dinero 29 veces de un furgón blindado en Palma

Un vigilante de seguridad fue condenado ayer a 21 meses de prisión por robar dinero 29 veces de un furgón blindado en Palma. El acusado reconoció en el juicio que durante varios meses se aprovechó de que tenía la llave para abrir las sacas que transportaba y se adueñó de un total de 4.495 euros. El hombre se declaró autor de un delito continuado de apropiación indebida tras el acuerdo alcanzado entre la fiscal, su abogado, Álvaro Martín Olmos, y el letrado de la empresa para la que trabajaba. La pena de prisión queda suspendida a condición de que no cometa nuevos delitos en tres años y devuelva el dinero robado.

Los robos se sucedieron entre el 7 de abril y el 27 de junio de 2025. El procesado, un hombre de 52 años, trabajaba para una empresa de seguridad. Su labor era la de recoger dinero en efectivo de la recaudación de diferentes centros comerciales de Mallorca y transportlas en un furgón blindado hasta la sede de la compañía.

El acusado, como él mismo confesó en el juicio, aprovechaba los momentos en los que se quedaba solo en el interior del furgón blindado para utilizar la llave que abría las sacas y coger algunos billetes. Repitió este modus operandi 29 veces, en las que se adueñó de entre 50 y 495 euros cada vez. El botín total ascendió a 4.495 euros.

La desaparición del dinero fue detectada por los responsables de la empresa de seguridad, que presentaron una denuncia ante la Policía Nacional y aportaron diversas grabaciones. Los investigadores llevaron a cabo diversas diligencias y finalmente arrestaron al trabajador el 29 de julio de 2025.

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La Fiscalía imputó al empleado un delito continuado de apropiación indebida y solicitó para él una condena de dos años y medio de prisión, además de la devolución del dinero a la empresa de seguridad. Las partes alcanzaron un acuerdo de conformidad antes de la vista celebrada ayer en un juzgado de lo penal de Palma. El pacto rebaja la condena a 21 meses de prisión e incluye la suspensión de la ejecución de la pena. La magistrada dictó sentencia en el acto y el fallo ya es firme.