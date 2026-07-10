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Prisión para un delincuente que golpeó con una botella a un hombre que se negó a darle dinero en sa Pobla

El acusado había cometido dos robos en una farmacia y una furgoneta

Dos agentes trasladan al sospechoso.

Dos agentes trasladan al sospechoso. / GUARDIA CIVIL

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Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 27 años que golpeó en la cabeza con una botella a un hombre que se negó a darle dinero en sa Pobla. El acusado, que ha ingresado en prisión, había cometido dos robos en un coche y una farmacia anteriormente. Está acusado de robo con fuerza en las cosas, hurto en interior de vehículo y lesiones, perpetrados en la localidad de Sa Pobla.

Según ha informado hoy el instituto armado, el pasado 3 de julio el sospechoso forzó la puerta de una furgoneta que estaba aparcada en la calle. Se llevó documentación personal del propietario, diversas herramientas y accesorios de fontanería valorados en unos 800 euros. Al día siguiente de madrugada forzó la verja corredera exterior y fracturó la puerta de cristal de una farmacia de la localidad. Robó 100 euros que había en las cajas registradoras.

Y el día 5, también de madrugada, se acercó a un hombre que estaba sentado en un banco de la plaza del pueblo y le pidió dinero. La víctima se negó y el delincuente le propinó un golpe en la cabeza con una botella de cristal. La víctima tuvo que ser atendida en un centro médico y precisó varios puntos de sutura.

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Los agentes de la Guardia Civil de sa Pobla iniciaron una investigación que permitió identificar y detener al acusado. El joven ha ingresado hoy en prisión por orden judicial.

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