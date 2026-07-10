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La jueza prohíbe acercarse a Punta Ballena a los 12 detenidos por vender 'gas de la risa'

Los acusados, arrestados el pasado miércoles en Magaluf, quedaron en libertad con medidas cautelares

Los sospechosos fueron sorprendidos en Punta Ballena, en Magaluf (Calvià).

Los sospechosos fueron sorprendidos en Punta Ballena, en Magaluf (Calvià).

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Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

La jueza de guardia ha prohibido acercarse a Punta Ballena, en Magaluf, a los 12 hombres detenidos por vender 'gas de la risa' a los turistas. Los sospechosos fueron arrestados el pasado miércoles de madrugada en un operativo llevado a cabo por la Policía Local de Calvià contra la distribución de óxido nitroso, un gas con propiedades anestésicas que provoca unos instantes de euforia a quien lo inhala. 

La redada se llevó a cabo en la zona de Magaluf, después de que la Policía Local detectara la proliferación de vendedores ambulantes que ofrecían dosis de óxido nitroso a los turistas. Los agentes se incautaron, además de diversas cantidades de este gas, de dinero en efectivo y globos con los que se distribuye a los consumidores.

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Los 12 detenidos, de nacionalidad senegalesa, fueron puestos ayer a disposición del juzgado de guardia de Palma. La magistrada acordó su puesta en libertad, pero dictó sendas órdenes en las que les prohíbe acercarse a menos de 500 metros de Punta Ballena como medida cautelar.

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