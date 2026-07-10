Tribunales
La jueza prohíbe acercarse a Punta Ballena a los 12 detenidos por vender 'gas de la risa'
Los acusados, arrestados el pasado miércoles en Magaluf, quedaron en libertad con medidas cautelares
La jueza de guardia ha prohibido acercarse a Punta Ballena, en Magaluf, a los 12 hombres detenidos por vender 'gas de la risa' a los turistas. Los sospechosos fueron arrestados el pasado miércoles de madrugada en un operativo llevado a cabo por la Policía Local de Calvià contra la distribución de óxido nitroso, un gas con propiedades anestésicas que provoca unos instantes de euforia a quien lo inhala.
La redada se llevó a cabo en la zona de Magaluf, después de que la Policía Local detectara la proliferación de vendedores ambulantes que ofrecían dosis de óxido nitroso a los turistas. Los agentes se incautaron, además de diversas cantidades de este gas, de dinero en efectivo y globos con los que se distribuye a los consumidores.
Los 12 detenidos, de nacionalidad senegalesa, fueron puestos ayer a disposición del juzgado de guardia de Palma. La magistrada acordó su puesta en libertad, pero dictó sendas órdenes en las que les prohíbe acercarse a menos de 500 metros de Punta Ballena como medida cautelar.
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