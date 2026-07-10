La jueza procesa a un hombre acusado de drogar y violar a cinco mujeres en Palma

Una jueza de Palma ha procesado a un hombre por drogar y violar a cinco mujeres, una de las cuales tenía 14 años. La magistrada imputa al acusado, que fue detenido a principios de este año y está en libertad bajo fianza, seis delitos de abusos sexuales y corrupción de menores. En un auto dictado hace unos días, considera que las declaraciones de las denunciantes son "coherentes y verosímiles" y que existen "importantes indicios de criminalidad" contra el sospechoso.

El auto detalla los testimonios de las cinco perjudicadas, que ofrecieron relatos con grandes coincidencias y revelaron un mismo modus operandi. Una de ellas explicó que inició una relación con el acusado en 2018, cuando ella tenía 14 años y él 27. Según contó esta chica, el hombre la golpeaba cuando mantenían relaciones sexuales y además tomó fotografías de estos encuentros. Las imágenes quedaron almacenadas en sus dispositivos electrónicos, aunque la Policía Nacional solo pudo requisarle un teléfono móvil y su ordenador no ha sido localizado por el momento.

Las otras cuatro denunciantes situaron los hechos entre 2015 y 2018. Una de ellas contó que una noche el hombre le suministró "al menos una pastilla" de una sustancia que no ha sido identificada. La mujer, que además había consumido bebidas alcohólicas, quedó "privada de voluntad" y "sin capacidad para consentir", pese a lo que el acusado mantuvo relaciones sexuales completas con ella. Otra chica explicó que tuvo una relación con el acusado durante tres años. También afirmó que el procesado solía darle fármacos que mermaban sus capacidades y que el hombre aprovechaba entonces para violarla. La cuarta víctima detalló que el sospechoso la agredió sexualmente en el verano de 2017, valiéndose de que ella estaba ebria. Y la quinta dijo haber sufrido una agresión sexual idéntica en marzo de 2017.

Fotografías y conversaciones

La magistrada expone en su auto que las cinco perjudicadas han ofrecido relatos "coherentes y verosímiles" y no aprecia ánimo espurio en ninguna de ellas. Además, añade que sus declaraciones están avaladas por otras pruebas periféricas, como los testimonios de personas de su entorno y las fotografías y conversaciones con el hombre que han aportado a la causa judicial.

El acusado fue detenido a finales de enero pasado tras la investigación llevada a cabo por la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional. Los investigadores recabaron las denuncias de las cinco mujeres y practicaron diversas diligencias antes de arrestarlo por varios delitos. El hombre ingresó en prisión por orden judicial, pero quedó en libertad a finales de abril bajo fianza de 6.000 euros. La magistrada mantiene esta medida cautelar, así como las órdenes de alejamiento en favor de las cinco denunciantes "para preservar su integridad física y psíquica".

Noticias relacionadas

El auto declara al sospechoso procesado por cinco delitos de abuso sexual, dos de ellos continuados y otro a menor de 16 años. También considera que existen evidencias de otro delito de corrupción de menores por haber elaborado material pornográfico de la adolescente de 14 años con la que mantuvo una relación.