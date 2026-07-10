Interceptan a dos menores que circulaban sin casco por Palma en una moto robada

La Policía Local de Palma ha interceptado a dos menores de 15 y 17 años que circulaban sin casco en una motocicleta robada por las calles de la ciudad, a quienes se investiga por un presunto delito de hurto de uso de vehículo a motor y, en el caso del conductor, por un segundo delito contra la seguridad vial al carecer de permiso de conducción.

Según ha informado la Policía Local en un comunicado, la intervención tuvo lugar el pasado 8 de julio, sobre las 02.20 horas, cuando una patrulla observó a los dos jóvenes circulando por la calle Ausiàs March y rebasar un semáforo en rojo.

Los agentes tuvieron que realizar una maniobra evasiva para evitar la colisión y, acto seguido, activaron las señales luminosas e iniciaron el seguimiento de la motocicleta. La moto emprendió la huida por las calles Costa de les Germanetes y Andreu Torrens hasta que la patrulla logró interceptarlo. En ese momento, ambos ocupantes abandonaron el vehículo e intentaron escapar a pie, aunque fueron alcanzados poco después por los agentes.

Durante la identificación, los menores ofrecieron versiones contradictorias sobre la procedencia de la motocicleta. En concreto, el conductor aseguró que el vehículo se lo había prestado "el amigo de una amiga", aunque no pudo facilitar ningún dato que permitiera identificar a esa persona. Las comprobaciones policiales revelaron que la motocicleta figuraba como sustraída en una denuncia presentada ante la Guardia Civil de Campos y que el joven de 17 años no tenía permiso de conducir.

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Tras instruir las correspondientes diligencias, los agentes avisaron a los familiares de ambos menores para que acudieran a dependencias policiales, donde fueron informados de los hechos investigados. Posteriormente, los dos jóvenes quedaron bajo la custodia de sus representantes legales, con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos. Finalmente, la Policía Local consiguió localizar a la propietaria de la motocicleta a través de las redes sociales para comunicarle la recuperación del vehículo, que presentaba la cerradura forzada y un puente realizado en el sistema de arranque.