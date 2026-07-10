Encuentran el cadáver de un vecino en el interior de un coche en el puerto de Andratx
A la espera de la autopsia, la muerte pudo deberse a un golpe de calor
EP
La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para tratar de esclarecer las circunstancias que rodean la aparición de un vecino del puerto de Andratx, español de 59 años, muerto en el interior de un coche.
El aviso lo dio sobre las 16.30 horas una vecina de la zona, que halló al hombre en el interior del coche en las inmediaciones de su vivienda, en el camino viejo de Cala Llamp, según han confirmado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.
Los primeros en llegar al lugar fueron los policías locales del municipio y, minutos más tarde, los servicios de emergencias, que iniciaron maniobras de reanimación que, sin embargo, fueron infructuosas y a las 17.10 se confirmó el fallecimiento.
A la espera de la autopsia que se le practique el cadáver, cuyo levantamiento se decretó a las 19.20 horas, y aunque no se descarta ninguna hipótesis, la muerte pudo deberse a un golpe de calor.
- Un incendio de dos camiones tráiler en Mercapalma causa una gran cortina de humo y pone en alerta al aeropuerto de Palma
- Muere un hombre tras ahogarse en la playa de es Trenc
- El Ico apuñala a un hombre y arrastra y corta a la fuerza el pelo a su mujer con un cuchillo en Son Banya
- La Guardia Civil investiga a un conductor de 19 años por circular de forma temeraria por la Vía de Cintura
- El padre tras retener a su hijo en Polonia: «No quiero que el niño vuelva a Mallorca»
- La jueza dice que el Ico «es un peligro para cualquiera que se cruce con él»
- El fuego en Mercapalma obliga al desalojo de Son Banya
- Gran operación policial en Son Banya contra el tráfico de drogas y la construcción ilegal de casetas