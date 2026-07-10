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Dos detenidos por apalizar a un hombre para robarle un anillo y dinero en Manacor

Los acusados dieron patadas y puñetazos a la víctima en la estación de tren

La comisaría de la Policía Nacional de Manacor.

La comisaría de la Policía Nacional de Manacor. / CNP

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EFE

Palma

La Policía Nacional detuvo el pasado lunes a una pareja acusada de dar una paliza a un hombre en la estación de tren de Manacor para robarle un anillo de oro y dinero en efectivo.

Según ha informado este viernes el cuerpo policial, la víctima llamó al 091 alertando de que había sido víctima de un robo. Cuando los agentes llegaron al lugar, el hombre les explicó que un hombre marroquí y una mujer venezolana le habían propinado patadas y puñetazos en el estómago para quitarle sus pertenencias.

Las patrullas dieron una batida en la estación y localizaron una pareja cuyas características encajaban con la descripción que había aportado el perjudicado. Los sospechosos, que estaban escondidos en un baño de la estación, intentaron escapar por una puerta trasera, pero fueron interceptados por los policías nacionales.

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Al cachearles, descubrieron que el hombre llevaba un anillo dorado como el que se acababa de sustraer, y el mismo dinero en efectivo que la víctima decía que se le había robado. El acusado, que tiene varios antecedentes por hechos similares, y la mujer fueron detenidos por ser presuntos autores de un delito de robo con violencia.

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