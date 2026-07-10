Delincuencia
Dos detenidos por apalizar a un hombre para robarle un anillo y dinero en Manacor
Los acusados dieron patadas y puñetazos a la víctima en la estación de tren
La Policía Nacional detuvo el pasado lunes a una pareja acusada de dar una paliza a un hombre en la estación de tren de Manacor para robarle un anillo de oro y dinero en efectivo.
Según ha informado este viernes el cuerpo policial, la víctima llamó al 091 alertando de que había sido víctima de un robo. Cuando los agentes llegaron al lugar, el hombre les explicó que un hombre marroquí y una mujer venezolana le habían propinado patadas y puñetazos en el estómago para quitarle sus pertenencias.
Las patrullas dieron una batida en la estación y localizaron una pareja cuyas características encajaban con la descripción que había aportado el perjudicado. Los sospechosos, que estaban escondidos en un baño de la estación, intentaron escapar por una puerta trasera, pero fueron interceptados por los policías nacionales.
Al cachearles, descubrieron que el hombre llevaba un anillo dorado como el que se acababa de sustraer, y el mismo dinero en efectivo que la víctima decía que se le había robado. El acusado, que tiene varios antecedentes por hechos similares, y la mujer fueron detenidos por ser presuntos autores de un delito de robo con violencia.
- Un incendio de dos camiones tráiler en Mercapalma causa una gran cortina de humo y pone en alerta al aeropuerto de Palma
- Muere un hombre tras ahogarse en la playa de es Trenc
- El Ico apuñala a un hombre y arrastra y corta a la fuerza el pelo a su mujer con un cuchillo en Son Banya
- La Guardia Civil investiga a un conductor de 19 años por circular de forma temeraria por la Vía de Cintura
- El padre tras retener a su hijo en Polonia: «No quiero que el niño vuelva a Mallorca»
- La jueza dice que el Ico «es un peligro para cualquiera que se cruce con él»
- El fuego en Mercapalma obliga al desalojo de Son Banya
- Gran operación policial en Son Banya contra el tráfico de drogas y la construcción ilegal de casetas