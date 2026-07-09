Tres detenidos por un atraco a punta de pistola en un salón de juegos en Palma

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres españoles por atracar a punta de pistola un salón de juegos en Palma. La empleada del local se enfrentó a ellos y consiguió comprobar que el arma era simulada. Están acusados de un delito de robo con violencia e intimidación.

El asalto se produjo ayer, hacia las cinco menos cuarto de la madrugada, en la calle Aragó. Dos hombres irrumpieron en el local con la cara cubierta. Uno llevaba una máscara y una pistola en la mano, mientras que el otro tenía puesta una capucha y gritó: “Esto es un atraco. Dame todo lo que tengas”. La empleada del establecimiento se quedó en shock y aterrorizada, ha explicado la Policía.

Uno de los delincuentes accedió al interior del mostrador y empezó a manipular la caja registradora. Acabó arrancándola y robando el dinero que había en su interior. En ese instante, la empleada intentó recuperar la caja y forcejeó con el atracador que llevaba la pistola. La caja cayó al suelo y todas las monedas quedaron esparcidas. En ese momento, la trabajadora le quitó la máscara a uno de los ladrones y comprobó que la pistola era simulada. Los dos hombres salieron corriendo con el botín y huyeron a bordo de un vehículo.

Los investigadores del grupo de Atracos de la Policía Nacional llevaron a cabo numerosas gestiones y lograron identificar a los delincuentes. Dos de ellos fueron los que accedieron al interior del establecimiento para perpetrar el robo. El tercero llevaba el coche en el que huyeron, llegando a realizar labores de logística accediendo al interior del local previamente al robo e intercambiando ropa con uno de sus compinches.

Una vez identificados, la Policía estableció un dispositivo para dar con ellos. Dos de los acusados fueron detenidos ayer en Palma. Uno de ellos se dio a la fuga en el Polígono de Levante y accedió a un edificio, por lo que se tuvo que establecer un operativo hasta que fue localizado en uno de los rellanos. El tercer investigado ha sido detenido esta mañana, tras efectuar numerosas gestiones y establecer su búsqueda en varios domicilios de familiares, hasta que ha sido localizado en Marratxí.

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Los tres están acusados de un delito de robo con violencia y han sido puestos a disposición judicial.