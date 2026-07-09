Un incendio en una finca cerca de Son Sardina obliga a cerrar el metro de Palma

El servicio de metro de Palma ha quedado interrumpido debido a un incendio declarado en una finca de la zona de Son Sardina, según ha informado Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM). Toda la línea está cortada entre la Estación Intermodal y el Parc Bit, a la espera de que los bomberos consigan sofocar las llamas.

El incendio ha sido detectado hacia las doce y cuarto del mediodía y ha generado una gran columna de humo negro que podía verse a kilómetros de distancia. Al parecer, han empezado a arder unos tubos de plástico que estaban almacenados en el terreno.

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Al lugar han acudido rápidamente dotaciones de los Bombers de Palma, que trabajan para frenar el avance del fuego. En principio, la situación está ya bajo control.