Un incendio en una finca cerca de Son Sardina obliga a cerrar el metro de Palma
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El servicio de metro de Palma ha quedado interrumpido debido a un incendio declarado en una finca de la zona de Son Sardina, según ha informado Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM). Toda la línea está cortada entre la Estación Intermodal y el Parc Bit, a la espera de que los bomberos consigan sofocar las llamas.
El incendio ha sido detectado hacia las doce y cuarto del mediodía y ha generado una gran columna de humo negro que podía verse a kilómetros de distancia. Al parecer, han empezado a arder unos tubos de plástico que estaban almacenados en el terreno.
Al lugar han acudido rápidamente dotaciones de los Bombers de Palma, que trabajan para frenar el avance del fuego. En principio, la situación está ya bajo control.
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