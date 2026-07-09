Detenida una mujer por robar 600 euros en ropa y calzado de una tienda de Palma

La Policía Local de Palma detuvo el pasado martes a una mujer acusada de haber sustraído multitud de ropa y calzado por valor de 600 euros de un establecimiento comercial de la calle Sant Miquel, en Palma.

En un comunicado hecho público este jueves, el cuerpo policial ha detallado que los hechos ocurrieron cuando una patrulla peatonal, que realizaba labores de vigilancia por la citada vía, fue requerida de forma urgente por la encargada de una tienda de ropa.

La trabajadora informó a los agentes de que, hacía escasos segundos, una mujer había sustraído diversos artículos del interior del establecimiento y había salido a la carrera en dirección al Mercado del Olivar.

Persecución

De manera inmediata, los policías iniciaron la persecución siguiendo las indicaciones aportadas y lograron interceptar a la sospechosa en la calle Felip Neri.

La mujer llevaba varias perchas con ropa entre los brazos y un bolso que también acababa de sustraer del interior de la tienda, el cual usaba para esconder el resto de los artículos robados.

Al ser detenida, la mujer reconoció de forma espontánea ser la autora del hurto.

Género valorado en casi 600 euros

A la espera de la llegada del vigilante de seguridad del establecimiento, los agentes realizaron el recuento del género y sumaron el precio a través de las etiquetas de cada prenda, con un valor total que ascendía a 599,66 euros, incluyendo ropa y calzado de mujer y hombre, además del bolso.

Además del material de la tienda de moda, la fuerza actuante le intervino 23 cigarrillos electrónicos, conocidos como vapers, que estaban precintados en sus respectivas cajas.

La mujer no pudo justificar su procedencia ni aportar el correspondiente tique de compra.

Heridas en brazos y cuello

Durante la actuación, los agentes observaron que la presunta autora presentaba varios cortes en ambos brazos y un pequeño corte en el cuello, unas lesiones que habían llegado a manchar de sangre la ropa que había sustraído.

Como la mujer se negó en todo momento a colaborar o dar explicaciones, fue imposible para los agentes determinar el origen de estas heridas.

Ante el valor total de los objetos sustraídos y la evidencia del delito, los policías procedieron a la detención de la mujer.

Debido a su estado, se solicitó un vehículo policial adaptado para trasladarla de forma segura al Hospital Son Llàtzer, donde el personal médico curó sus heridas.

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Tras recibir el alta hospitalaria, fue conducida a dependencias policiales, donde la Sala de Atestados instruyó las diligencias y la traspasó a la Policía Nacional.