Condenado por sexta vez un conductor temerario y sin carné por una peligrosa fuga en Palma

Un joven de 28 años fue condenado ayer por sexta vez por conducir sin carné y de forma temeraria por las calles de Palma. El acusado protagonizó una larga persecución a gran velocidad, durante la que se saltó varios semáforos en rojo y estuvo a punto de arrollar a peatones y agentes de la Guardia Civil. En una vista celebrada ayer, el procesado reconoció los hechos y aceptó una nueva condena de dos años de prisión por delitos de conducción temeraria y sin permiso tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía.

Los hechos ocurrieron hacia las tres y cuarto de la tarde del 11 de mayo de 2025. Pese a no tener carné de conducir, el joven iba al volante de Volkswagen Golf con un amigo como copiloto. En la calle Manuel Azaña, cerca de la Comandancia de la Guardia Civil de Palma, se topó con una patrulla. Para no ser descubierto, realizó una brusca maniobra para huir, lo que dio inició a una larga y peligrosa persecución.

El acusado no hizo caso a las indicaciones de los agentes para que se detuviera. Primero se saltó un semáforo en rojo en la entrada hacia la Vía de Cintura y se dirigió hacia el Portitxol. En la calle Vicari Joaquim Fuster varias personas que cruzaban un paso de peatones tuvieron que saltar para no ser arrolladas por el fugitivo. La huida continuó por las calles Ciudad de la Plata, Manacor, Timó, y Santueri. En esta última, el joven perdió el control del coche y se subió a la acera, donde estuvo a punto de llevarse por delante a dos personas.

Atasco

El conductor siguió escapando, regresó a la Vía de Cintura y volvió a la zona de Manuel Azaña, saltándose más semáforos en rojo. En la calle Benet Pons i Fàbregas dos motoristas de la Guardia Civil tuvieron que apartarse para no ser atropellados. La persecución continuó por la calle Miquel Dolç, donde el copiloto saltó del coche en marcha. El acusado pasó por la plaza Miquel Dolç y acabó en la calle Metge Josep Darder. Allí se topó con un atasco y decidió salir del coche y continuar huyendo a la carrera. Fue capturado y detenido poco despés por una patrulla de la Policía Nacional.

El joven había sido condenado ya cinco veces entre 2018 y 2024 por delitos al volante: tres veces por conducción sin permiso y otras dos por circular además de forma temeraria. La Fiscalía volvió a imputarle los mismos delitos y reclamó para él dos años y nueve meses de prisión.

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El procesado compareció ayer en un juzgado de lo penal de Palma a través de videoconferencia desde la prisión, donde está recluido por sus condenas anteriores. Antes de la vista, su abogado y la fiscal alcanzaron un acuerdo de conformidad. El joven se declaró autor de delitos de conducción temeraria y sin permiso con la agravante de reinicidencia, por los que acató una nueva pena de dos años y un día de prisión. La magistrada dictó sentencia en el acto y el fallo ya es firme.