Condenado a seis años de cárcel por traer 18 kilos de cocaína a Mallorca

Un hombre ha sido condenado hoy a seis años de prisión por traer a Mallorca 18 kilos de cocaína y dos de hachís. La droga, valorada en más de un millón de euros, fue descubierta en los bajos de un coche con el que el acusado desembarcó en el puerto de Palma. El procesado se ha declarado autor de un delito contra la salud pública en una vista celebrada hoy en la Audiencia Provincial tras el acuerdo alcanzado entre el fiscal y su abogado, Álvaro Martín Olmos. El tribunal ha dictado sentencia en el acto.

El condenado es un hombre de 60 años con antecedentes por estafa. El pasado 24 de abril a primera hora de la mañana llegó a la isla en un ferry procedente de Valencia. La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) de la Agencia Tributaria habían montado un control e interceptaron al acusado cuando desembarcó. Los agentes cachearon al hombre y descubrieron que llevaba, escondida en un calcetín, una bolsita de plástico con dos gramos de cocaína. El hallazgo llevó a los agentes a inspeccionar a fondo su vehículo, de matrícula británica.

Los investigadores desmontaron los bajos del turismo y encontraron allí 28 placas que contenían en total 18 kilos de cocaína de gran pureza, cuyo valor en el mercado negro habría superado el millón de euros. También hallaron otras 80 placas de hachís con 1,9 kilos en total y valoradas en cerca de 13.000 euros. El hombre fue detenido de inmediato y desde entonces permanece en prisión.

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La Fiscalía le imputó un delito contra la salud pública en su modalidad de notoria importancia, dada la gran cantidad de droga que transportaba, y solicitó una condena de ocho años de prisión y una multa de cuatro millones de euros. Hoy, tras el acuerdo alcanzado con la defensa, ha rebajado su petición a seis años y un día de cárcel y un millón de euros de multa.