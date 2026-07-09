Cae en Palma un gran distribuidor de falsificaciones con productos intervenidos por valor de 5 millones
La Guardia Civil, a través de sus Unidades Fiscales, en el marco de la segunda fase de la operación 'Bubú', ha llevado a cabo una macrooperación contra la falsificación de productos en Palma, que ha culminado con la desarticulación de un importante distribuidor mayorista de efectos falsificados en las Islas y con la incautación de 250.000 productos por valor de cinco millones de euros.
Según ha informado la Benemérita en un comunicado, en el mes de julio del pasado año 2025, se desarrolló la primera fase de la explotación de la operación 'Bubú', en la que se inspeccionó una nave industrial en Palma y tres establecimientos en Palmanova, donde se localizaron 500.000 productos falsificados, valorados en 10 millones de euros, productos que procedían directamente de China, transportados en contenedores marítimos.
La mañana del pasado miércoles, agentes de la Patrulla de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil de Calvià, ejecutaron la segunda fase de explotación de la operación, y registraron dos almacenes en el polígono de Son Castelló. En el interior se incautaron gran cantidad de cajas que contenían equipaciones deportivas de marcas punteras, bolsos y complementos de marcas de lujo y juguetes.
Tras el recuento de los productos incautados, la cantidad de los mismos asciende a unas 250.000 unidades, que tendrían un valor en el mercado de cinco millones de euros. Los productos se encontraban camuflados en el interior de las naves con otras mercancías destinadas a souvenirs como imanes o productos de recuerdo que no estaban sujetos a derechos de fabricación. Como consecuencia de ello, se ha investigado a dos personas acusadas de un delito contra la propiedad industrial.
Desde la Guardia Civil han destacado que la compra de productos que no cumplan con la normativa correspondiente, puede suponer un riesgo para la salud pública y la seguridad, ya que estos artículos pueden contener sustancias tóxicas prohibidas y en el caso de los juguetes tener graves consecuencias para la salud infantil, ya que muchos de ellos, presentan además, piezas pequeñas que suponen un riesgo de asfixia u otras lesiones graves.
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