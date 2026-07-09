Tribunales
Dos años de cárcel por una agresión sexual a su hija en Palma
El acusado se metió en el dormitorio de la menor, de 12 años, y la manoseó mientras se masturbaba
Un hombre fue condenado ayer a dos años de prisión, que quedan suspendidos, por una agresión sexual a su hija de 12 años en Palma. El acusado reconoció en una vista celebrada en la Audiencia Provincial que se metió de madrugada en el dormitorio de la víctima y la manoseó mientras se masturbaba. La Fiscalía pedía inicialmente seis años de prisión, pero rebajó su petición porque el hombre ha abonado 1.000 euros a la menor y la causa judicial ha sufrido retrasos. El tribunal dictó sentencia en el acto.
Los hechos ocurrieron el 2 de mayo de 2023 en el domicilio familiar. El hombre dormía habitualmente en el sofá porque se había separado de su mujer y aquella noche entró en el cuarto de la hija que tienen en común. La niña se quedó paralizada y fingió que dormía durante media hora mientras el hombre abusaba de ella.
La defensa y el fiscal acordaron, además de las atenuantes de reparación del daño y dilaciones indebidas, que la pena de prisión quede en suspenso si el hombre abona un total de 10.000 euros de indemnización a su hija.
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