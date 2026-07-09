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Dos años de cárcel por una agresión sexual a su hija en Palma

El acusado se metió en el dormitorio de la menor, de 12 años, y la manoseó mientras se masturbaba

El hombre condenado, ayer en la vista celebrada en la Audiencia Provincial de Palma.

El hombre condenado, ayer en la vista celebrada en la Audiencia Provincial de Palma. / M.O.I.

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Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

Un hombre fue condenado ayer a dos años de prisión, que quedan suspendidos, por una agresión sexual a su hija de 12 años en Palma. El acusado reconoció en una vista celebrada en la Audiencia Provincial que se metió de madrugada en el dormitorio de la víctima y la manoseó mientras se masturbaba. La Fiscalía pedía inicialmente seis años de prisión, pero rebajó su petición porque el hombre ha abonado 1.000 euros a la menor y la causa judicial ha sufrido retrasos. El tribunal dictó sentencia en el acto.

Los hechos ocurrieron el 2 de mayo de 2023 en el domicilio familiar. El hombre dormía habitualmente en el sofá porque se había separado de su mujer y aquella noche entró en el cuarto de la hija que tienen en común. La niña se quedó paralizada y fingió que dormía durante media hora mientras el hombre abusaba de ella.

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La defensa y el fiscal acordaron, además de las atenuantes de reparación del daño y dilaciones indebidas, que la pena de prisión quede en suspenso si el hombre abona un total de 10.000 euros de indemnización a su hija.

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