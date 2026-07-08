Un obrero, en estado crítico tras caer desde 4 metros mientras reparaba un tejado en Valldemossa
El accidente ocurrió este martes, sobre las 16.23 horas
UUn obrero resultó herido de gravedad al caer desde cuatro metros cuando reparaba un tejado en Valldemossa. El hombre ha sido trasladado en ambulancia al hospital de Son Espases, donde quedó ingresado en estado crítico.
Los hechos ocurrieron el martes sobre las 16:20 horas en el tejado de la nave de la brigada municipal de mantenimiento de Valldemossa, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press. Un trabajador, de unos 40 años de edad, estaba reparando las tejas cuando el techo cedió bajo sus pies y cayó al interior del almacén. Inmediatamente, el compañero de la víctima dio aviso al 061.
Cuando llegaron los sanitarios, comprobaron que el trabajador se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Durante más de 10 minutos le practicaron maniobras de reanimación hasta que consiguieron stabilizarlo. Finalmente, fue traslado con urgencia al hospital de Son Espases, donde quedó ingresado en estado crítico.
Mientras tanto, la Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar las causas del accidente laboral.
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