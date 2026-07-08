Accidente laboral
Un obrero de 36 años, herido muy grave al precipitarse de cuatro metros en el polideportivo de Valldemossa
La víctima estaba co otro operario impermeabilizando el tejado cuando cedió y cayó al vacío
Un obrero, de 36 años, ha resultado herido muy grave la tarde de este martes al precipitarse desde una altura de cuatro metros cuando estaba impermeabilizando el tejado de un almacén del polideportivo de Valldemossa junto con otro operario. El suelo cedió bajo sus pies y cayó al interior de las instalaciones. La víctima fue trasladada en una UVI móvil al hospital Son Espases, donde permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer cómo ocurrió el accidente laboral.
El siniestro tuvo lugar sobre las 16.30 horas en el polideportivo de Valldemossa, situado en el número 16 de la calle Josep Coll Bardolet. La víctima y otro óoperario se encontraban colocando hormigón y teja para revestir el tejado y evitar filtraciones de agua al interior de las instalaciones. En un momento dado, el suelo cedió bajo los pies de este trabajador, se hizo un enorme hueco, por donde se precipitó desde una altura de unos cuatro metros y quedó tendido en el interior.
A continuación se activó un dispositivo de emergencias para atender a la víctima. Hasta el lugar se trasladaron las asistencias sanitarias del Ib-salut en una UVI móvil y efectivos de la Policía Judicial de la Guardia Civil para averiguar cómo había ocurrido el accidente laboral. Se da la circunstancia de que el cuartel de la Policía Local de Valldemossa se encuentra situado a escasos metros del polideportivo. Sin embargo, se encontraba cerrado debido a la falta de agentes por los recortes de plantilla y solo disponían de dos policías, que ya habían concluido su jornada.
Reanimación
Los facultativos del Ib-salut realizaron a la víctima maniobras de reanimación cardiopulmonar, ya que había entrado en parada después de la caída desde cuatro metros del tejado del polideportivo. Una vez que reactivaron sus constantes vitales, el trabajador de 36 años fue trasladado en la UVI móvil a Son Espases, donde permanece ingresado. La Guardia Civil, por su parte, investiga el accidente laboral para averiguar si ha existido alguna irregularidad, que hubiera propiciado el siniestro.
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