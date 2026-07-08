La jueza dice que el Ico «es un peligro para cualquiera que se cruce con él»

La jueza considera que el Ico es "un peligro para cualquiera que se cruce con él", según sostiene en el auto de prisión que ordena su ingreso en prisión por acuchillar a un hombre en Son Banya. La magistrada destaca los "momentos de violencia desaforada" que ha protagonizado el hijo de la Paca en las últimas semanas debido al "consumo de drogas constante y descontrolado". Su última detención, la que ha provocado su encarcelamiento, se produjo el pasado domingo tras atacar a dos personas en el poblado, al que acudió según sostiene él con su madre para comprar droga pese a que tiene en vigor una orden de alejamiento de Son Banya. Francisco Tomás Fernández Cortés está acusado de lesiones con uso de arma, amenazas graves, lesiones y quebrantamiento de medida cautelar.

En su declaración ante la jueza de guardia, el Ico alegó que fue el otro hombre quién agredió primero a la Paca. "Lo primero que hizo fue darle un empujón y pegarle un guantazo. Yo fui a defender a mi madre", contó. Según su versión, no llevaba ningún cuchillo, sino que atacó a su rival con "un palo que tenía un poquito de filo". Su comparecencia ante la magistrada fue breve: "Me estoy retorciendo y necesito salir ya de aquí para quitarme el mono", dijo sobre su adicción a las drogas.

El auto de prisión expone que, según la investigación de la Policía Nacional, el Ico fue el domingo por la tarde a Son Banya, infringiendo así la orden de alejamiento que le impide acercasrce a menos de un kilómetro del poblado tras intentar robar un patinete a punta de pistola el pasado 26 de junio. La magistrada pone en duda la versión del acusado, que alegó haber ido a comprar droga acompañado de su madre. Una excusa que "carece totalmente de justificación, pues puede proveerse en cualquier otro lugar", señala la magistrada.

El Ico se enzarzó en una pelea con una pareja a los que, según los denunciantes, atacó con una navaja. El hombre aseguró que el hijo de la Paca intentó apuñalarle varias veces en el pecho sin conseguirlo y acabó provocándole un corte en la oreja. La jueza señala que estos hechos podrían incluso ser calificados como un delito de intento de homicidio. Luego, el Ico arrastró a la mujer por el suelo y le cortó varios mechones de pelo. También explica que, después de ser detenido, lanzó graves amenazas hacia el denunciante en presencia de los policías: "Cuando salga voy a salir con un cuchillo y se lo voy a clavar hasta el mango".

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La magistrada recuerda que en menos de un mes, el Ico ha protagonizado cuatro graves incidentes. El primero, el 9 de junio, cuando se presentó en Son Llàtzer ensangrentado y armado con una pistola. El 27 de junio fue arrestado por amenazar unos jóvenes para intentar quitarles un patinete, tras lo que se le prohibió acercarse a Son Banya. El 1 de julio volvió a Son Llàtzer con un cuchillo, tras lo que se dictó otra orden de alejamiento del hospital. Y el pasado domingo volvió a ser detenido por la agresión a la pareja en Son Banya.