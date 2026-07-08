Investigado un conductor ebrio en Palma tras cuadruplicar la tasa de alcoholemia

Un conductor ebrio fue sorprendido circulando en el coche en Palma de noche con las luces apagadas y desoyó los requerimientos de agentes de la Policía Local de Palma para que las encendiera. Al someterle a la prueba de alcoholemia, cuadruplicó el máximo permitido. A continuación este individuo, colombiano de 35 años, fue investigado por un presunto delito contra la seguridad vial.

Los hechos ocurrieron sobre las 23.00 horas del pasado domingo en las inmediaciones de la Plaza de España. Una patrulla de la Unidad Nocturna de la Policía Local de Palma se encontraba por el lugar cuando los agentes observaron cómo un coche circulaba con las luces apagadas. Hasta en tres ocasiones le instaron a que las encendiera, pero este hizo caso omiso a estos requerimientos. Ante esta situación de riesgo, le dieron el alto en la Avenida de Alexandre Rosselló.

Cuando detuvieron el vehículo, los agentes observaron que el conductor presentaba síntomas evidentes de haber ingerido bebidas alcohólicas. Al someterle a la prueba de alcoholemia, esta dio un resultado de 1,17 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Esto suponía que cuadruplicaba con creces el máximo permitido para ponerse al volante de un turismo y superaba también el umbral penal de 0,60.

Juicio rápido

A tenor de estos hechos, los agentes de la Policía Local de Palma le informaron de que se encontraba investigado por un presunto delito contra la seguridad vial. El coche fue retirado por la grúa y trasladado al depósito municipal de sa Riera. El conductor fue emplazado a comparecer ante el juzgado de guardia en un juicio rápido.

A resultas de este incidente, la Policía Local de Palma subraya la incompatibilidad absoluta de la conducción con el consumo de alcohol. Asimismo insisten en que estas conductas ponen en peligro a todos los usuarios de la vía pública.