Herido muy grave un joven de 23 años al precipitarse desde un segundo piso en Palma sobre una furgoneta y caer al suelo

Un joven de 23 años se ha precipitado la mañana de este miércoles desde un segundo piso de Palma y ha golpeado sobre el techo de una furgoneta antes de caer al suelo. Los testigos han avisado a los servicios de emergencia y una UVI móvil del Ib-salut ha trasladado a la víctima a Son Espases, donde ha quedado ingresada en estado muy grave. También han acudido agentes de la Policía Local de Palma y de la Policía Nacional.

El incidente ha ocurrido sobre las 11.25 de este miércoles en el número 55 de la calle Gabriel Font i Martorell, junto a la calle Francesc Martí i Mora, en el barrio palmesano de Son Cotoner. Al parecer, transeúntes han escuchado un fuerte golpe y han comprobado que un joven había caído desde un segundo piso sobre una furgoneta estacionada en la calle antes de precipitarse al suelo.

Tras llamar a los servicios de emergencia, un dispositivo especial se ha movilizado de inmediato hasta el lugar. Las asistencias sanitarias del Ib-salut han desplazado una UVI móvil para atender a la víctima en la calzada. Mientras tanto, agentes de la Policía Local de Palma han cortado el tráfico para que no interrumpieran la labor de los facultativos. Una vez estabilizado, el herido ha sido trasladado a Son Espases, donde ha quedado ingresado en estado muy grave con politraumatismos.

Investigación

Por su parte, los agentes de la Policía Nacional han abierto una investigación para tratar de esclarecer las circunstancias por las que este joven se ha precipitado al vacío desde un segundo piso. Las pesquisas van encaminadas a determinar si la caída ha sido accidental o si pudiera haber alguna otra persona implicada en esta caída.