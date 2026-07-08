La Guardia Civil interviene en Calas de Mallorca 5.400 joyas falsificadas cuyo valor original alcanzaría 6 millones de euros

Tres establecimientos de Calas de Mallorca albergaban más de 5.417 falsificaciones de joyas en sus vitrinas. El valor de las piezas originales alcanzaría, según un perito especializado venido expresamente de Madrid, alcanzaría los seis millones de euros. La Guardia Civil ha investigado a los tres dueños de estos comercios por un presunto delito contra la propiedad industrial.

La investigación partió de la Patrulla Fiscal y de Fronteras de La Guardia Civil de Porto Cristo. Tras tener constancia de que determinados establecimientos de Calas de Mallorca vendía piezas de bisutería, que imitaban de forma ilícita diseños y distintos de firmas internacionales de joyería, activaron la denominada operación Trébol. Estos comercios se dedicaban a la venta de artículos de recuerdo y complementos.

En el transcurso de la inspección de los agentes del instituto armado localizaron estas piezas de bisutería que copiaban de una forma ilícita los diseños y nombre de las marcas más reputadas de la alta joyería internacional. Entre estos artículos intervenidos se encontraban collares, pulseras, anillos y pendientes.

Perito especializado

Para la valoración exacta de las joyas reales que copiaban estas piezas de bisutería fue precisa la intervención de un perito especializado. Este se desplazó expresamente desde Madrid a Mallorca. Tras un minucioso examen de toda la mercancía intervenida, este llegó a la conclusión que en caso de venta como piezas originales su valor alcanzaría los seis millones de euros.

Durante la actuación, los agentes del instituto armado levantaron diez actas por presuntas infracciones administrativas de la Ley 7/2013 de Régimen Jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en Baleares y a la Ley 7/1014 de Protección de las personas consumidoras y usuarias de Baleares. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas intervenciones relacionadas con esta.