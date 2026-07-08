La empresa de logística afectada por el incendio de cinco camiones en Mercapalma tasa los daños en 800.000 euros

Los daños causados por el incendio de los cinco camiones y otros tantos remolques este lunes en MercaPalma de la empresa menorquina Mascaró Morera SL. se estiman en un valor de 800.000 euros. En este montante se incluye tanto el valor de los vehículos destrozados como de las mercancías que transportaban. No obstante los responsables de la firma están en contacto con las empresas aseguradoras para determinar la suma de la que se harían cargo.

La principal hipótesis que se baraja como el origen del devastador incendio apunta a un "sobrecalentamiento de neumáticos y de frenos en un remolque de un camión cargado de papeles y cartón", precisa Bernat Moll, gerente de Mascaró Morera SL. Estos materiales fueron el combustible para que las llamas se propagaran por celeridad. Un total de cuatro cabezas tractoras, cinco remolques y un camión rígido fueron consumidos por el fuego en poco tiempo.

El gerente de dicha compañía agradece profundamente los esfuerzos de los servicios de extinción este lunes para frenar el avance de las llamas. Sabedor que sin esta actuación coordinada las consecuencias habrían sido mucho más devastadoras. "Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todos los servicios de emergencia, colaboraron para apagar el fuego. A todos los Bomberos de Palma, de Mallorca, Aena, policía, personal sanitario. A todos ellos", subraya -Bernat Moll.

El responsable de esta empresa menorquina de transporte y logística también ha ensalzado el comportamiento de su personal. "Los conductores se han arriesgado para conducir camiones y apartarlos de los que estaban ya ardiendo. Sin su labor, eso no habría sido posibles y las pérdidas habrían sido mucho mayores", subraya Moll.

Por su parte, Bernat Colomar, dueño de dos casas situadas en esa zona observó cómo las llamas amenazaban con arrasarlas, al igual que las 21 sacas de grano recogidas que almacenaba en esos terrenos de su propiedad. "Un payés vino con tractores e hizo surcos en la tierra para parar el fuego antes que los bomberos. Si él no llega actuar, me habría quedado sin nada", subraya.

Viento favorable

El incendio se inició sobre las 15.30 horas en estos cinco camiones de esta empresa menorquina. Esta se encuentra situada junto al aeropuerto de Palma y los aviones sobrevuelan sus instalaciones. Por fortuna las rachas de viento apartaron la cortina de humo de las instalaciones aeroportuarias. Los bomberos de Aena fueron unos de los primeros en actuar al lanzar agua con las mangueras a través de las vallas a los vehículos pesados. Seguidamente, Bombers de Palma movilizaron a todos sus efectivos disponibles. También se sumaron dotaciones de Bombers de Mallorca procedentes de los parques de Calvià, Inca y Llucmajor. Además, se activó el Ejército del Aire desde la Base Aérea de Son Sant Joan.

Más allá del foco del incendio en estos camiones de Mercapalma, el viento proyectó la cortina de humo hacia el cercano poblado de Son Banya. Como medida de precaución, todos los moradores fueron desalojados al volverse el aire irrespirable. Fueron realojados al disiparse la humareda.