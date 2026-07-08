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Doce detenidos por vender 'gas de la risa' a turistas en Calvià

La Policía Local de Calvià ha arrestado a los sospechosos en un operativo realizado esta madrugada

Botellas de óxido nitroso incautadas recientemente en Palma.

Botellas de óxido nitroso incautadas recientemente en Palma. / POLICÍA NACIONAL

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Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

La Policía Local de Calvià ha detenido esta madrugada a una docena de personas por vender óxido nitroso, conocido popularmente como 'gas de la risa', según han informado fuentes jurídicas. En el operativo, los agentes se han incautado de diversos envases con esta sustancia. Los acusados, al parecer todos de nacionalidad senegalesa, han sido entregados a la Guardia Civil y está previsto que en las próximas horas sean puestos a disposición judicial.

La redada se ha llevado a cabo en la zona de Magaluf, después de que la Policía Local detectara la proliferación de vendedores ambulantes que ofrecían dosis de óxido nitroso a los turistas. Los acusados, a los que se imputan delitos contra la salud pública, han sido conducidos a dependencias policiales y traspasados a lo largo de la mañana a la Guardia Civil de Calvià, que prosigue con las diligencias.

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