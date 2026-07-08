Amenaza con matar con un cuchillo en Palma a la madre del hijo al que cuidaba en su casa

El cuidador de un menor, que residía con él y con su madre en el domicilio de estos en Palma, se tornó violento en cuanto la progenitora le recriminó que no le gustaba su trabajo con su hijo y en las tareas del hogar. Cuando le instó a que se marchara y se buscara otra vivienda, este cogió el teléfono móvil de ella, se fue a la cocina, agarró un cuchillo de gran tamaño y amenazó con matarla a ella y quitarse la vida él después. La víctima pidió auxilio y un vecino, un policía local fuera de servicio, se adentró y les facilitó la huida. Agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar y, después de una persecución por las terrazas, detuvieron a este individuo por un presunto delito de amenazas.

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado viernes en un domicilio de Palma. El cuidador del hijo de una mujer, que también se encargaba de las tareas del hogar, vivía con ellos desde hacía varias semanas. Esta le recriminó que no le gustaba cómo estaba desarrollando sus funciones. Al no llegar a un acuerdo, le instó a que se buscara otro sitio donde residir y que se marchara de la vivienda. En ese preciso instante, la situación se volvió hostil.

El individuo reaccionó de una manera airada. Así, le cogió el teléfono móvil a la mujer y se dirigió a la cocina. Una vez allí, tomó varios cuchillos y amenazó con matar a la mujer. Así este le dijo que se lo clavaría en el pecho y que luego se quitaría la vida.

Persecución por terrazas

La madre, junto con su hijo, escaparon a toda prisa y se encerraron en una habitación. A través de un dispositivo contactó con un vecino, un policía local fuera de servicio. Al conocer los hechos, este alertó a los servicios de emergencia. A continuación acudió al domicilio a socorrer a su vecina. El agente logró acceder a la vivienda y consiguió facilitar la huida de la mujer y del menor.

Cuando el policía local fuera de servicio entró en el inmueble, se toó con que el hombre portaba un cuchillo de cocina de unos 20 centímetros. Este sujeto emprendió la huida por el balcón. Instantes después, varias patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional se personaron en el lugar. Los agentes subieron hasta la azotea y saltaron por los muros de hasta cuatro terrazas. Tras la persecución, el sujeto fue interceptado en una de dichas terrazas y le detuvieron por un presunto delito de amenazas.