Piden 3,5 años de cárcel a un conductor drogado por un accidente mortal entre Petra y Manacor

La Fiscalía reclama una condena de tres años y medio de prisión para un joven acusado de provocar un accidente de tráfico mortal cuando conducía drogado entre Petra y Manacor. El sospechoso, que dio positivo en cuatro tipos de estupefacientes, circulaba al menos a 165 kilómetros por hora en un tramo limitado a 90, se estrelló contra dos coches. En el siniestro murió un hombre de 47 años. El ministerio público imputa al encausado delitos de homicidio imprudente y conducción bajo los efectos de drogas tóxicas. Ayer se celebró una vista previa en un juzgado de Palma en la que no hubo acuerdo, por lo que la magistrada señaló el juicio para finales de año.

El accidente se produjo poco antes de las seis de la tarde del 13 de junio de 2021. El sospechoso, que tenía entonces 23 años, circulaba por la carretera MA-3320, entre Petra y Manacor, al volante de un Seat Ibiza. Según detalla el ministerio público en su escrito de conclusiones provisionales, al llegar al kilómetro 5,2 el joven iba como mínimo a 165 kilómetros por hora y en una curva invadió el carril destinado al sentido contrario. Chocó primero contra la parte de trasera de un Volkswagen en el que viajaban una pareja y sus dos hijos menores, que resultaron ilesos.

Pese a esta colisión, el acusado no frenó ni realizó ninguna maniobra evasiva, pese a que la visibilidad era buena y las condiciones meteorológicas, óptimas. El Seat Ibiza impactó entonces de frente contra un Citroën C3, cuyo conductor, un hombre de 47 años, murió en el acto a consecuencia de las gravísimas lesiones sufridas. El procesado fue sometido a una prueba de detección de alcohol y drogas, que dieron negativo. Sin embargo, se le tomaron muestras que fueron analizadas en el hospital de Manacor y dieron positivo en cannabis, cocaína, MDMA y benzodiazepinas.

La Fiscalía sostiene que el acusado no tenía las condiciones psicofísicas necesarias para una circulación segura debido a los efectos de estas drogas, que mermaban su capacidad para manejar vehículos a motor.