El helicóptero 'sa Milana' de los Bombers de Mallorca efectúa 271 intervenciones en su primer año

El helicóptero de rescate de Bombers de Mallorca, 'sa Milana', ha realizado 271 intervenciones durante su primer año de servicio, de las que 150 correspondieron a rescates, la mayoría de ellos en la Serra de Tramuntana. Según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, el helicóptero también llevó a cabo 101 servicios de prevención y prácticas y participó en 20 intervenciones en incendios, con una media de cerca de 22 salidas mensuales.

La institución insular ha destacado que más de la mitad de las actuaciones correspondieron a rescates, con una media de una docena al mes. La mayoría de estas intervenciones tuvieron lugar en la Serra de Tramuntana, especialmente en los municipios de Escorca, Pollença, Deià, Valldemossa, Banyalbufar, Sóller, Fornalutx, Puigpunyent y Andratx. Mayo y junio de 2026 fueron los meses con mayor actividad, con 35 intervenciones en cada uno, seguidos de octubre de 2025, con 32 actuaciones. Este incremento coincidió con el aumento de la actividad excursionista, el refuerzo de las tareas preventivas y el inicio de la campaña de incendios forestales, han detallado.

Con motivo del primer aniversario de la incorporación del helicóptero, el Consell ha celebrado este martes un acto en el faro de Cala Figuera, en Calvià, en el que se ha realizado la recreación de un rescate y una exhibición de extinción de incendios para mostrar las capacidades operativas del dispositivo de Bombers de Mallorca. Durante el acto, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacado que la incorporación de 'sa Milana' ha supuesto un "salto cuantitativo en la capacidad de respuesta" de los Bomberos y ha puesto en valor la labor que desempeña el cuerpo de emergencias.

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Bomberos de Mallorca afronta la campaña de verano con un dispositivo integrado por 45 bomberos para garantizar una respuesta rápida ante las emergencias propias de esta época del año. En este operativo, 'sa Milana' desempeñará un papel destacado gracias a la incorporación de un helibalde tipo Bambi, un sistema suspendido bajo el helicóptero que permite cargar y descargar grandes cantidades de agua sobre el incendio. Según el Consell, este recurso reforzará la capacidad de respuesta de los equipos de extinción y resultará especialmente eficaz en zonas de difícil acceso por tierra.