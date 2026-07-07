Investigación
La Guardia Civil investiga a un conductor de 19 años por circular de forma temeraria por la Vía de Cintura
El acusado colisionó contra un taxi y se dio a la fuga
La Guardia Civil ha imputado a un joven español de 19 años, residente en Mallorca, por conducir de forma temeraria por la Vía de Cintura. La investigación se inició tras la denuncia de un taxista, cuyo vehículo fue golpeado por un turismo que circulaba de forma temeraria y que continuó la marcha sin detenerse. Tras analizar las imágenes aportadas por el denunciante y tomar declaración a varios testigos, los agentes lograron localizar el vehículo implicado. También averiguaron que cuando ocurrieron los hechos lo llevaba un conductor novel de 19 años con menos de un año de experiencia.
El joven ha sido imputado como presunto autor de un delito contra la seguridad del tráfico por conducir un vehículo a motor con temeridad manifiesta. El investigado, ha explicado la Guardia Civil, se enfrenta a penas de seis meses a dos años de prisión y a la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un periodo superior a un año y de hasta seis años. Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente.
La Guardia Civil agradece la colaboración ciudadana y recuerda que alertar a tiempo sobre conductas peligrosas en la vía puede contribuir a evitar accidentes. Asimismo, insiste en la importancia de respetar las normas de circulación y mantener una conducción responsable, evitando comportamientos que puedan poner en peligro la vida y la integridad del resto de usuarios.
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