Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio MercapalmaEs TrencRama Duwaji en MallorcaEl IcoComercios emblamáticos en PalmaRCD Mallorca
instagramlinkedin

Persecución

Detienen a un menor al volante de un coche robado tras una persecución desde Palmanova a La Soledat

Una veintena de vehículos de Guardia Civil y Policía Nacional participaron hasta interceptar el turismo

Coches patrullas de la Guardia Civil interceptan en la calle Manacor el coche conducido por un menor.

Coches patrullas de la Guardia Civil interceptan en la calle Manacor el coche conducido por un menor. / D.M.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Un coche robado conducido por un menor se saltó un control de la Guardia Civil en Palmanova, enfilo rotondas en sentido contrario y se inició una persecución esta noche que concluyó en La Soledad. Una veintena de vehículos del instituto armado y de la Policía Nacional fueron tras él hasta que lo interceptaron. Los ocupantes arremetieron contra los agentes y fueron detenidos.

Los hechos ocurrieron la pasada noche en Palmanova. La Guardia Civil activo un control para perseguir delitos contra el patrimonio cuando un coche, conducido por un menor, se saltó el dispositivo y emprendió la huida. A partir de este instante se inició una persecución en la que se vieron implicados una veintena de vehículos del instituto armado y de la Policía Nacional. La fuga concluyó en el barrio palmesano de La Soledat, donde el automóvil fue interceptado. Los ocupantes arremetieron contra los agentes, pero fueron detenidos.

Tras saltarse el control de la Guardia Civil en Palmanova, el coche enfiló las rotondas con las que se topó en sentido contrario. A continuación el vehículo se adentró en la autopista de Andratx hacia Palma y salió en la rotonda de Bendinat. Desde allí, el turismo tomó la avenida de Joan Miró hacia Cala Major. Allí arremetió contra los vehículos del instituto armado, que aplicaron sin éxito técnicas para interceptarlo.

Noticias relacionadas y más

Interceptado en la calle Manacro

A continuación el Skoda Fabia blanco fugitivo enfiló el Paseo Marítimo de Palma. Coches de la Policía Nacional se sumaron entonces a los de la Guardia Civil. La persecución se prolongó por varias calles del barrio palmesano de La Soledat hasta que fue finalmente interceptado en la calle Manacor. Los ocupantes intentaron huir a la carrera y arremetieron contra los agentes, pero fueron detenidos. En ese momento se comprobó que el conductor era menor de edad. La actuación se saldó sin heridos gracias a la coordinación entre ambos Cuerpos policiales con una veintena de vehículos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Persecución
  • La Soledat
  • Palmanova
  • Sucesos Mallorca
  • vehículos
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un incendio de dos camiones tráiler en Mercapalma causa una gran cortina de humo y pone en alerta al aeropuerto de Palma
  2. Muere un hombre tras ahogarse en la playa de es Trenc
  3. El Ico apuñala a un hombre y arrastra y corta a la fuerza el pelo a su mujer con un cuchillo en Son Banya
  4. El padre tras retener a su hijo en Polonia: «No quiero que el niño vuelva a Mallorca»
  5. El fuego en Mercapalma obliga al desalojo de Son Banya
  6. Gran operación policial en Son Banya contra el tráfico de drogas y la construcción ilegal de casetas
  7. Arde por completo un coche junto al Mercado de Pere Garau
  8. La Fiscalía pide 25 años de cárcel a dos turistas por violar por turnos a una chica ebria en s'Arenal

Detienen a un menor al volante de un coche robado tras una persecución desde Palmanova a La Soledat

Detienen a un menor al volante de un coche robado tras una persecución desde Palmanova a La Soledat

Piden 3,5 años de cárcel a un conductor drogado por un accidente mortal entre Petra y Manacor

Piden 3,5 años de cárcel a un conductor drogado por un accidente mortal entre Petra y Manacor

El Ico, a prisión por apuñalar a un hombre en Son Banya

El Ico, a prisión por apuñalar a un hombre en Son Banya

Arden cinco camiones tráiler en Mercapalma, se alza una gran cortina de humo y pone en alerta al Aeropuerto de Palma

Arden cinco camiones tráiler en Mercapalma, se alza una gran cortina de humo y pone en alerta al Aeropuerto de Palma

Sigue abierta la investigación sobre el hombre que apareció apuñalado dentro de su vehículo: la Guardia Civil de Ibiza busca las causas

Sigue abierta la investigación sobre el hombre que apareció apuñalado dentro de su vehículo: la Guardia Civil de Ibiza busca las causas

El fuego en Mercapalma obliga al desalojo de Son Banya

Prohens destaca la rápida reacción de los servicios de emergencias en el incendio de Mercapalma

Prohens destaca la rápida reacción de los servicios de emergencias en el incendio de Mercapalma

La Guardia Civil interviene más de 14.600 artículos falsificados en Cala Rajada y sa Coma

La Guardia Civil interviene más de 14.600 artículos falsificados en Cala Rajada y sa Coma
Tracking Pixel Contents