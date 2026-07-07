Detienen a un menor al volante de un coche robado tras una persecución desde Palmanova a La Soledat

Un coche robado conducido por un menor se saltó un control de la Guardia Civil en Palmanova, enfilo rotondas en sentido contrario y se inició una persecución esta noche que concluyó en La Soledad. Una veintena de vehículos del instituto armado y de la Policía Nacional fueron tras él hasta que lo interceptaron. Los ocupantes arremetieron contra los agentes y fueron detenidos.

Los hechos ocurrieron la pasada noche en Palmanova. La Guardia Civil activo un control para perseguir delitos contra el patrimonio cuando un coche, conducido por un menor, se saltó el dispositivo y emprendió la huida. A partir de este instante se inició una persecución en la que se vieron implicados una veintena de vehículos del instituto armado y de la Policía Nacional. La fuga concluyó en el barrio palmesano de La Soledat, donde el automóvil fue interceptado. Los ocupantes arremetieron contra los agentes, pero fueron detenidos.

Tras saltarse el control de la Guardia Civil en Palmanova, el coche enfiló las rotondas con las que se topó en sentido contrario. A continuación el vehículo se adentró en la autopista de Andratx hacia Palma y salió en la rotonda de Bendinat. Desde allí, el turismo tomó la avenida de Joan Miró hacia Cala Major. Allí arremetió contra los vehículos del instituto armado, que aplicaron sin éxito técnicas para interceptarlo.

Interceptado en la calle Manacro

A continuación el Skoda Fabia blanco fugitivo enfiló el Paseo Marítimo de Palma. Coches de la Policía Nacional se sumaron entonces a los de la Guardia Civil. La persecución se prolongó por varias calles del barrio palmesano de La Soledat hasta que fue finalmente interceptado en la calle Manacor. Los ocupantes intentaron huir a la carrera y arremetieron contra los agentes, pero fueron detenidos. En ese momento se comprobó que el conductor era menor de edad. La actuación se saldó sin heridos gracias a la coordinación entre ambos Cuerpos policiales con una veintena de vehículos.