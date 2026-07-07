Investigación
Detenido un hombre por apuñalar a otro que medió en una pelea en Son Gotleu
La víctima fue atacada con cuchillos por dos personas y sufrió varios cortes
La Policía Nacional ha detenido en Palma a un joven de origen argelino por apuñalar a un hombre, que sufrió numerosos cortes, en la terraza de un bar en Son Gotleu. El sospechoso está acusado de un delito de lesiones.
Los hechos ocurrieron el pasado miércoles, hacia las nueve de la noche, en la terraza de un bar en la calle Indalecio Prieto. Dos hombres se enzarzaron en una pelea y los clientes de varios locales cercanos acudieron al lugar para separarlos. Uno de los testigos que había mediado en la trifulca fue atacado por uno de los implicados en la riña. El acusado se dirigió a a él de manera agresiva: “Tú hace días que me miras mal”, le dijo mientras sacaba un cuchillo con el que comenzó a agredirle.
Mientras tanto, otro joven se sumó a la agresión con otro cuchillo de grandes dimensiones. Los dos agresores apuñalar a la víctima, provocándole cortes en varias partes del cuerpo, sobre todo en el brazo y en la espalda. Rápidamente la gente de alrededor intervino y la víctima aprovechó para refugiarse en el baño del local.
El pasado sábado por la noche, una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional pudo localizar en la plaza Fra Joan Alcina a uno de los autores de la agresión. Al percatarse de la presencia policial huyó a la carrera, pero los agentes pudieron darle alcance en la calle Regal, donde procedieron a su detención. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.
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