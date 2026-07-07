Condenado a dos años y medio de cárcel por abusos sexuales a su nieta en Palma

Un hombre ha sido condenado hoy a dos años y cinco meses de prisión por abusar sexualmente de su nieta en Palma. El procesado ha reconocido, en una vista celebrada en la Audiencia Provincial, que sometió a tocamientos y otras prácticas sexuales a la niña cuando tenía entre 6 y 12 años y se ha conformado con la pena tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía.

El pacto incluye dos atenuantes de dilaciones indebidas, ya que el proceso judicial ha estado paralizado, y de reparación del daño, pues ha abonado 1.000 de los 12.000 euros de indemnización con los que debe compensar a la víctima. El tribunal ha dictado sentencia en el acto.

Los abusos se produjeron en dos episodios diferentes. El primer, hacia 2015, cuando la pequeña tenía seis años. El procesado aprovechó que se había quedado a solas con su nieta para obligarla a masturbarle. Años después, en mayo de 2021, volvió a abusar de ella.

Noticias relacionadas

La Fiscalía reclamaba inicialmente penas que sumaban seis años y medio de prisión por dos delitos de abusos sexuales. Sin embargo, el ministerio público ha rebajado su petición tras alcanzar un acuerdo de conformidad con el abogado defensor.