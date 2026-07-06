Prohens destaca la rápida reacción de los servicios de emergencias en el incendio de Mercapalma

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha agradecido la rápida reacción de los servicios de emergencias que trabajan de manera coordinada para controlar el incendio de Mercapalma.

En un mensaje publicado en redes sociales recogido por Europa Press, la líder del Ejecutivo autonómico ha instado a la ciudadanía a seguir únicamente la información de los canales oficiales.