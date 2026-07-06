Prohens destaca la rápida reacción de los servicios de emergencias en el incendio de Mercapalma
La presidenta del Govern insta a la ciudadanía a seguir únicamente la información de los canales oficiales
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Palma de Mallorca
La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha agradecido la rápida reacción de los servicios de emergencias que trabajan de manera coordinada para controlar el incendio de Mercapalma.
En un mensaje publicado en redes sociales recogido por Europa Press, la líder del Ejecutivo autonómico ha instado a la ciudadanía a seguir únicamente la información de los canales oficiales.
- La alcaldesa de Campos se presenta en la manifestación de es Trenc provocando momentos de tensión
- Las caravanas inundan el recinto del palacio de Marivent, ya son 17
- Más currículums que nunca para ser camarero en Mallorca, pero cada vez duran menos: 'Hizo medio turno, se fue y no regresó ni para devolver el uniforme
- Miles de personas forman una cadena humana para protestar contra la desprotección de es Trenc
- Muere un hombre tras ahogarse en la playa de es Trenc
- El padre tras retener a su hijo en Polonia: «No quiero que el niño vuelva a Mallorca»
- Puerto Portals celebra 40 años de lujo, glamour y famosos de vacaciones en Mallorca
- Los fraudes en el alquiler «desbordan» a las asociaciones de consumidores de Mallorca