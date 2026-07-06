Un incendio de dos camiones tráiler en Mercapalma causa una gran cortina de humo y pone en alerta al aeropuerto de Palma

Un incendio de dos camiones tráiler en el interior de MercaPalma ha producido una gran cortina de humo, visible desde multitud de puntos del centro de Palma. Numerosas dotaciones de Bombers de Palma se han movilizado para tratar de sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara por las naves industriales.

La proximidad de la gran cortina de humo ha puesto en alerta al Aeropuerto de Palma. Hasta el momento no ha habido ningún vuelo afectado. Tambíen intervienen Bombers de Mallorca, de Aena y de la Base Aérea de Son Sant Joan.

El fuego se ha iniciado sobre las 15.30 horas de este lunes en un camión de Mercapalma. El fuego en este vehiculo pesado se ha propagado a otro y amenaza con extenderse a las naves industriales de MercaPalma. A continuación un dispositivo especial se ha activado para tratar de sofocar las llamas.

Bombers de Palma han desplazado múltiples dotaciones para atacar el fuego. Este se ha efectuado tanto a ras de suelo como en altura por medio de autoescaleras. La principal preocupación era evitar que las llamas se propagaran a las naves industriales dentro del recinto de Mercapalma. Mientras tanto, en el exterior, agentes de la Policía Local de Palma se encargan de regular la circulación.

DM

Centro de mando

Ante la magnitud del incendio, en el interior de Mercapalma los bomberos han habilitado un centro de mando junto a las instalaciones de un Supermercado. De esta manera se trata de analizar cuál es la forma más idónea para cometer la forma de sofocar este fuego de gran magnitud.