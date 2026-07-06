Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Derriban Son BanyaPlan Alternativo GESACan Arabí CierrePloriferación Expedientes InstitutosEquipo Fútbol Alemán
instagramlinkedin

Intrusismo

Imponen 30 denuncias en seis días a masajistas ilegales chinas en las playas de Can Pere Antoni y Cala Major de Palma

La Policía Local de Palma advierte de que la falta de formación de estas mujeres puede provocar lesiones y problemas dermatológicos

Agentes de la Policía Local de Palma piden la documentación a masajistas ilegales chinas.

Agentes de la Policía Local de Palma piden la documentación a masajistas ilegales chinas. / POLICÍA LOCAL DE PALMA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

En apenas seis días, agentes de la Policía Local de Palma ha interpuesto 30 denuncias a masajistas ilegales chinas en las playas palmesanas de Can Pere Antoni y de Cala Major. Los policías advierten de que, debido a la falta de formación de estas y a los productos de baja calidad que utilizan, pueden causar lesiones y problemas dermatológicos al usuario.

Agentes de la Policía Local de Palma, con una masajista china clandestina.

Agentes de la Policía Local de Palma, con una masajista china clandestina. / POLICÍA LOCAL DE PALMA

El operativo especial de la Policía Local de Palma se puso en marcha entre el 29 de junio y el pasado domingo 5 de julio en las playas de Can Pere Antoni y Cala Major. Los agentes observaron cómo había gran cantidad de masajistas de origen chino, sin formación alguna y sin controles sanitarios de los productos que utilizan. Por este motivo los agentes advierten de que pueden causar lesiones y problemas dermatológicos a los usuarios que demanden sus servicios.

La actuación policial se ha enmarcado para velar el cumplimiento de la Ordenanza Cívica del Ayuntamiento de Palma para la convivencia. Esta prohíbe expresamente la prestación de servicios no autorizados en un espacio público. Entre estas actividades se mencionan expresamente los masajes clandestinos.

En este sentido, la Policía Local abunda que la regulación municipal tiene entre sus cometidos la protección de la salud y el derecho de los ciudadanos a no ser molestados o perturbados cuando disfrutan de espacios públicos.

Noticias relacionadas y más

Multa de hasta 1.500 euros

La normativa vigente tipifica la realización de masajes no autorizados en espacios públicos como una infracción grave. Esto puede acarrear una multa a estas masajistas chinas de entre 750 y 1.500 euros. Durante la actuación policial de la semana pasada, los agentes han intervenido de manera cautelar de los materiales que estas masajistas utilizaban para realizar su actividad. Entre estos se encontraban aceites, cremas y toallas. La Policía Local de Palma insiste en que estos operativos continuarán de forma regular durante toda la temporada estival, dentro de la campaña Setur, . Esta persigue garantizar la seguridad de los bañistas y el uso cívico de las playas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Cala Major
  • Sucesos Mallorca
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La alcaldesa de Campos se presenta en la manifestación de es Trenc provocando momentos de tensión
  2. Las caravanas inundan el recinto del palacio de Marivent, ya son 17
  3. Más currículums que nunca para ser camarero en Mallorca, pero cada vez duran menos: 'Hizo medio turno, se fue y no regresó ni para devolver el uniforme
  4. Miles de personas forman una cadena humana para protestar contra la desprotección de es Trenc
  5. Muere un hombre tras ahogarse en la playa de es Trenc
  6. El padre tras retener a su hijo en Polonia: «No quiero que el niño vuelva a Mallorca»
  7. Puerto Portals celebra 40 años de lujo, glamour y famosos de vacaciones en Mallorca
  8. Los fraudes en el alquiler «desbordan» a las asociaciones de consumidores de Mallorca

Imponen 30 denuncias en seis días a masajistas ilegales chinas en las playas de Can Pere Antoni y Cala Major de Palma

Investigan las cuchilladas recibidas por un joven de madrugada en Palma

Investigan las cuchilladas recibidas por un joven de madrugada en Palma

El Ico apuñala a un hombre y arrastra y corta a la fuerza el pelo a su mujer con un cuchillo en Son Banya

Herida leve una conductora en Palma al saltarse un ceda el paso y chocar contra otro coche

Herida leve una conductora en Palma al saltarse un ceda el paso y chocar contra otro coche

Sorprenden a un okupa al forzar la puerta de la vivienda de una anciana ausente en Palma

El padre tras retener a su hijo en Polonia: «No quiero que el niño vuelva a Mallorca»

Detenido tras causar altercados en un local del Paseo Marítimo de Palma, tirar una moto al suelo y atacar a policías locales

Detenido tras causar altercados en un local del Paseo Marítimo de Palma, tirar una moto al suelo y atacar a policías locales

Detenido por propinar puñetazos en la cara sin mediar palabra a varios transeúntes en Palma

Detenido por propinar puñetazos en la cara sin mediar palabra a varios transeúntes en Palma
Tracking Pixel Contents