Intrusismo
Imponen 30 denuncias en seis días a masajistas ilegales chinas en las playas de Can Pere Antoni y Cala Major de Palma
La Policía Local de Palma advierte de que la falta de formación de estas mujeres puede provocar lesiones y problemas dermatológicos
En apenas seis días, agentes de la Policía Local de Palma ha interpuesto 30 denuncias a masajistas ilegales chinas en las playas palmesanas de Can Pere Antoni y de Cala Major. Los policías advierten de que, debido a la falta de formación de estas y a los productos de baja calidad que utilizan, pueden causar lesiones y problemas dermatológicos al usuario.
El operativo especial de la Policía Local de Palma se puso en marcha entre el 29 de junio y el pasado domingo 5 de julio en las playas de Can Pere Antoni y Cala Major. Los agentes observaron cómo había gran cantidad de masajistas de origen chino, sin formación alguna y sin controles sanitarios de los productos que utilizan. Por este motivo los agentes advierten de que pueden causar lesiones y problemas dermatológicos a los usuarios que demanden sus servicios.
La actuación policial se ha enmarcado para velar el cumplimiento de la Ordenanza Cívica del Ayuntamiento de Palma para la convivencia. Esta prohíbe expresamente la prestación de servicios no autorizados en un espacio público. Entre estas actividades se mencionan expresamente los masajes clandestinos.
En este sentido, la Policía Local abunda que la regulación municipal tiene entre sus cometidos la protección de la salud y el derecho de los ciudadanos a no ser molestados o perturbados cuando disfrutan de espacios públicos.
Multa de hasta 1.500 euros
La normativa vigente tipifica la realización de masajes no autorizados en espacios públicos como una infracción grave. Esto puede acarrear una multa a estas masajistas chinas de entre 750 y 1.500 euros. Durante la actuación policial de la semana pasada, los agentes han intervenido de manera cautelar de los materiales que estas masajistas utilizaban para realizar su actividad. Entre estos se encontraban aceites, cremas y toallas. La Policía Local de Palma insiste en que estos operativos continuarán de forma regular durante toda la temporada estival, dentro de la campaña Setur, . Esta persigue garantizar la seguridad de los bañistas y el uso cívico de las playas.
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