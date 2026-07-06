El Ico, a prisión por apuñalar a un hombre en Son Banya

El Ico vuelve a la cárcel. El hijo de La Paca ha ingresado en prisión este lunes por la noche, acusado de apuñalar a un hombre en el poblado de Son Banya, de donde además tenía una orden de alejamiento en vigor. Francisco Tomás Fernández Cortés ha sido arrestado tres veces en menos de un mes por diversos incidentes y finalmente ha acabado entre rejas. Según la investigación de la Policía Nacional, ayer acudió al poblado y apuñaló a un hombre, tras lo que arrastró y cortó el pelo a la fuerza a la pareja de la víctima

Los hechos ocurrieron el pasado domingo por la tarde. Una llamada al 091 alertó de que el Ico había apuñalado a un hombre en Son Banya, pese a tener prohibido acercarse al poblado por orden judicial. Además, el hijo de La Paca habría arrastrado por el suelo a la esposa de la víctima y le cortó mechones de cabello.

Una patrulla de la Policía Nacional acudió al poblado y encontró a las víctimas. El hombre estaba malherido, con cortes en la oreja izquierda y una contusión en un ojo. Según explicó, acababa de tener un incidente con Francisco Tomás Fernández Cortés, que iba acompañado de un familiar y le había apuñalado durante un altercado. Después, el Ico cogió por las piernas a la mujer y la arrastró por el suelo, tras lo que la agarró por los pelos y le cortó varios mechones.

El hombre apuñalado tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario para ser atendido. Los médicos tuvieron que aplicarle varios puntos de sutura. Varios testigos presenciales corroboraron que el hijo de La Paca se había personado en el poblado, pese a que lo tenía prohibido por un juez, y había atacado con un cuchillo a las víctimas. El agresor huyó al domicilio de un familiar.

Los policías acudieron a esa vivienda y se entrevistaron con el Ico y con su familiar. El hijo de La Paca alegó que les habían atacado durante una transacción de droga y negó haber usado un cuchillo. Solo reconoció que el vendedor de la droga y él se habían golpeado con barras de hierro. Los agentes comprobaron que tanto Francisco Tomás Fernández Cortés como su familiar presentaban contusiones y heridas leves. Al consultar las bases de datos policiales, los funcionarios comprobaron que el Ico tenía en vigor una orden de alejamiento del asentamiento y que esta se le había notificado días atrás. Quedó detenido por delitos de lesiones y quebrantamiento de medida cautelar. El Ico intentó fugarse al saber que iba a ser arrestado, pero fue capturado enseguida. Esta tarde ha sido puesto a disposición del juzgado de guardia de Palma y la magistrada ha acordado su ingreso en prisión.

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El Ico ha sido detenido tres veces en menos de un mes por diferentes altercados. Hace unas semanas se presentó en las Urgencias del hospital Son Llàtzer con una pistola detonadora y amenazó al personal sanitario. Días después volvió al hospital esgrimiendo una navaja y fue arrestado por intentar robar un patinete a dos jóvenes.