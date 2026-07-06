El Ico apuñala a un hombre y arrastra y corta a la fuerza el pelo a su mujer con un cuchillo en Son Banya

El Ico ha vuelto a las andadas y ha vuelto a ser arrestado por tercera vez en menos de un mes. Pese a que tenía en vigor una orden de alejamiento de Son Banya, se personó la tarde del domingo en el poblado. Una vez allí, el hijo de La Paca apuñaló, presuntamente, a otro individuo y arrastró y le cortó el pelo a la fuerza a su esposa. Agentes de la Policía Nacional acudieron al asentamiento y detuvieron a Francisco Tomás Fernández Cortés, de 42 años, por un presunto delito de lesiones y otro de quebrantamiento de mandamiento judicial.

Los hechos ocurrieron la tarde de este domingo. Una llamada al 091 alertaba de que El Ico había apuñalado a un hombre en Son Banya, pese a tener prohibido acercarse al poblado por orden judicial. Además, el hijo de La Paca habría arrastrado por el suelo a la esposa de la víctima y le cortó mechones de cabello. Una patrulla policial se personó poco después en el poblado y se encontraron con una pareja. El hombre se encontraba malherido, presentaba cortes en la oreja izquierda y una contusión en un ojo. Este indicó que acababa de tener un incidente con Francisco Tomás Fernández Cortés, que iba acompañado de un familiar. Y que este le había acuchillado,.

En un momento dado, El Ico cogió por las piernas a la mujer y la arrastró por el suelo hacia él. A continuación la agarró por los pelos y le cortó varios mechones. Mientras, su esposo apuñalado tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario para ser atendido, ya que precisaba de la aplicación de varios puntos de sutura.

Varios testigos presenciales corroboraron que el hijo de La Paca se había personado en el poblado, pese a que lo tenía prohibido por un juez, y había atacado con un cuchillo a las víctimas. Posteriormente, se marchó al domicilio de un familiar, que estaba próximo al lugar donde había cometido presuntamente la agresión.

Los policías nacionales acudieron a dicha vivienda y se entrevistaron con el Ico y con un familiar. El hijo de La Paca dijo que les habían atacado cuando había acudido a comprar droga al poblado. No obstante negó a los agentes que hubiera usado un cuchillo. Solo admitió que el vendedor y él se habían golpeado con barras de hierro. Los agentes comprobaron que tanto Francisco Tomás Fernández Cortés como su familiar presentaban contusiones y heridas leves. Al consultar las bases de datos policiales, los funcionarios comprobaron que el Ico tenía en vigor una orden de alejamiento del asentamiento y que esta se le había notificado días atrás.

Con una pistola y un cuchillo en Son Llàtzer

A continuación el hijo de La Paca fue detenido por un presunto delito de lesiones y otro de quebrantamiento del mandamiento judicial. No obstante al informarle de que iba a ser detenido intentó escapar sin éxito. A los pocos metros, el Ico fue detenido. En la tarde de este lunes está previsto que sea puesto a disposición judicial.

El Ico ha sido detenido tres veces en menos de un mes por distintos motivos. Hace unas semanas se presentó en las Urgencias del hospital Son Llàtzwr con una pistola detonadora y amenazó a los presentes, aunque dijo que se iba a matar él. Al cabo de otras semanas volvió a dicho hospital esgrimiendo una navaja y, entre medias, fue arrestado por robarle un patinete a dos jóvenes. Ahora ha vuelto a ser detenido y esta tarde está previsto que sea llevado de nuevo ante el juez.