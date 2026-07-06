Investigación
La Guardia Civil interviene más de 14.600 artículos falsificados en Cala Rajada y sa Coma
El material incautado ha sido valorado en más de 1,7 millones de euros y los agentes han imputado a ocho personas
La Guardia Civil ha decomisado más de 14.000 artículos falsificados y ha imputado a ocho personas por delitos contra la propiedad industrial en un operativo en Cala Rajada y sa Coma.
La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de Porto Cristo. Los agentes inspeccionaron siete comercios dedicados a la venta de souvenirs, complementos y otros productos, según han informado el instituto armado. En estas inspecciones, los guardias encontraron numerosos artículos que reproducían de forma ilícita diseños, logotipos y signos distintivos de conocidas firmas comerciales. Entre los efectos intervenidos se encontraban, principalmente, equipaciones deportivas de fútbol, relojes, bolsos y otros complementos.
En Cala Rajada fueron inspeccionados tres establecimientos comerciales, en los que se incautaron 4.485 efectos, cuyo valor de mercado asciende aproximadamente a 700.000 euros. Los responsables de estos negocios han sido imputados.
En sa Coma, la Guardia Civil llevó a cabo un operativo similar en otros cuatro locales, donde fueron investigadas cinco personas y se intervinieron 10.150 efectos presuntamente falsificados, valorados en aproximadamente un millón de euros. Para la valoración de la mercancía intervenida fue necesaria la colaboración de un perito especializado en propiedad industrial desplazado desde Barcelona, que determinó que el valor total de mercado de los efectos intervenidos supera los 1.700.000 euros.
Asimismo, durante las inspecciones los agentes formularon 17 actas por presuntas infracciones administrativas relacionadas con la Ley de Régimen Jurídico de Instalación, Acceso y Ejercicio de Actividades en Balears, la Ley de Protección de las Personas Consumidoras y Usuarias de las Illes Balears y la Ley General Tributaria.
La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con la operación
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